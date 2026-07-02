El Plan Andalucía Olímpica incrementa las candidaturas en la edición de 2026 hasta 355 solicitudes

Redacción ElDesmarque 02 JUL 2026 - 12:43h.

Del Pozo destaca “que este incremento responde al aumento constante de presencia de deportistas andaluces en los equipos nacionales”

Un total de 28 federaciones han propuesto a 246 deportistas, 52 entrenadores y 57 clubes para su inclusión en la XXIX edición del programa olímpico andaluz

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El Plan Andalucía Olímpica (PAO), el programa andaluz de apoyo al deporte olímpico y paralímpico de la Consejería de Cultura y Deporte, cerró el 30 de junio el periodo de recepción de candidaturas de su vigesimonovena edición con un nuevo techo, alcanzando, entre deportistas, técnicos y clubes, las 355 candidaturas, veinte más que el año pasado (335), que ya había supuesto el tope de la andadura reciente de este plan permanente que gestiona desde 1998 la Fundación Andalucía Olímpica.

Las 355 propuestas a los premios del Plan Andalucía Olímpica 2026 se desgranan en 246 candidaturas de deportistas, 52 de técnicos y 57 de clubes o secciones deportivas, las cuales proceden de las federaciones deportivas andaluzas de atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo, deportes de invierno, deportes de montaña, deportes para ciegos, deportes para personas con discapacidad física, deportes para personas con discapacidad intelectual, deportes para personas con parálisis cerebral, esgrima, gimnasia, golf, halterofilia, hípica, lucha, natación, patinaje, piragüismo, remo, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro olímpico, triatlón, vela y voleibol.

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Por número de candidaturas, destaca la Federación Andaluza de Remo, que ha presentado 48 propuestas, seguida de sus homólogas de atletismo (44), hípica (40), halterofilia (23), natación (20), bádminton (17), taekwondo (16) y piragüismo (15).

Para la presidenta de la Fundación Andalucía Olímpica y consejera en funciones de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, “este incremento responde al aumento constante de presencia de deportistas andaluces en los equipos nacionales, lo cual es una tendencia desde el ciclo olímpico de Tokio 2020”.

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Del Pozo manifestó que “en Tokio, Andalucía batió su récord de participación olímpica y, cuatro años más tarde, en París, volvió a hacerlo. Pero esto es la punta del iceberg, porque en todas las categorías inferiores y en la absoluta el peso específico del deporte andaluz en campeonatos del mundo, europeos, copas del mundo, etc., es mucho mayor que hace tan solo una década”.

“Ello implica, también, una grandísima responsabilidad para la Fundación Andalucía Olímpica, para intentar reunir desde lo público y desde lo privado mayores recursos que den respuesta a este protagonismo de nuestro deporte”, añadió igualmente la consejera.

Proceso de verificación

A partir de estos momentos, las 355 candidaturas serán sometidas a un proceso de verificación que concluirá a finales de agosto con la emisión de un informe técnico, que será valorado por la Comisión Técnica Deportiva de la Fundación Andalucía Olímpica, que elaborará la propuesta de beneficiarios del Plan Andalucía Olímpica 2026. Esta comisión está compuesta por técnicos del Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español, la Consejería de Cultura y Deporte, la Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas y la propia Fundación Andalucía Olímpica.

Posteriormente, la propuesta de premiados que emita la Comisión Técnica Deportiva será elevada al Patronato de la Fundación, que estudiará el documento y, en su caso, aprobará la composición definitiva del Plan Andalucía Olímpica 2026 y las cuantías de cada categoría.

El presupuesto global del Plan Andalucía Olímpica 2026 se nutre de la aportación de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, los patrocinios de Fundación Cruzcampo, Fundación Cajasol, Coca-Cola Europacific Partners y ONCE, y las contribuciones de los socios institucionales Diputación Provincial de Jaén, Diputación Provincial de Sevilla, Ayuntamiento de Dos Hermanas y Ayuntamiento de La Rinconada.

El Plan Andalucía Olímpica acumula desde 1998 una cifra global de becas/premios concedidos de 5.346, con una inversión en deporte de rendimiento de 12,6 millones de euros. Todo ello ha posibilitado que el deporte andaluz haya batido tanto en Tokio 2020 como en París 2024 el récord histórico de participación olímpica, estableciéndolo en 39 y 43 deportistas, respectivamente, y que el Plan Andalucía Olímpica se haya convertido en la cantera continua de nuevos talentos deportivos, estando garantizado el relevo de campeones como María Pérez, Fátima Gálvez, Alfonso Cabello, Carolina Marín, Marina Alabau, Carmen Herrera, David Valero, Regino Hernández, Lourdes Mohedano, Blanca Manchón, Álvaro Valera o José Manuel Ruiz, quienes comenzaron sus carreras deportivas siendo beneficiarios de este programa.