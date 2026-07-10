Brillante actuación y resultado de la andaluza Lucía Guardiola en el mundial juvenil de iQFOil

Redacción ElDesmarque 10 JUL 2026 - 13:50h.

La andaluza Lucía Guardiola firma un brillante 12º puesto en el Mundial juvenil de iQFOiL

La windsurfista del CN Puerto Sherry acaba como segunda española en la Costa Brava y se queda a solo dos puestos de la Medal Race

Compartir







La windsurfista andaluza Lucía Guardiola, del Club Náutico Puerto Sherry, ha cerrado con una destacada 12ª posición su participación en el Campeonato del Mundo juvenil de iQFOiL, celebrado en aguas de la Costa Brava, en la Bahía de Roses.

La regatista portuense firma así una actuación de alto nivel en una cita internacional marcada por condiciones muy complicadas, con viento escaso e irregular durante buena parte del campeonato. A pesar de ello, Guardiola volvió a demostrar su capacidad, regularidad y progresión dentro de una de las disciplinas olímpicas con mayor crecimiento en la vela actual.

PUEDE INTERESARTE El ATP Challenger de Pozoblanco se presenta a lo grande y con un cartel lleno de estrellas

El Mundial comenzó con buenas sensaciones para la andaluza, que se situó 11ª entre más de 60 regatistas y llegó a ser la primera española de la clasificación. Después de dos jornadas sin pruebas por falta de viento y de un día complicado de slalom, la deportista del CN Puerto Sherry reaccionó con parciales de 2ª, 3ª y 11ª en su grupo, resultados que le permitieron remontar posiciones y acercarse a la Medal Race. Finalmente, Lucía Guardiola terminó como segunda española, solo por detrás de la valenciana Martina Mantovani, vigente campeona de España, confirmando su lugar entre las principales referencias nacionales de la categoría Sub 19 femenina.

Aunque el objetivo inicial era finalizar entre las veinte mejores del mundo, su rendimiento le permitió aspirar durante buena parte del campeonato a entrar en la fase final. La falta de viento en la última jornada impidió disputar nuevas pruebas de course race y dejó a la andaluza en la 12ª posición, a solo dos puestos de la Medal Series.

PUEDE INTERESARTE Noventa embarcaciones en el Open Ciudad de Málaga de remo de mar

El resultado confirma la excelente progresión de Lucía Guardiola, que llegaba a este Mundial después de una temporada muy sólida. En 2026 se proclamó campeona de Andalucía Sub 19 en la Bahía de Cádiz, donde además rozó el podio absoluto, y posteriormente logró el subcampeonato de España iQFOiL Sub 19 femenino, superada únicamente por Martina Mantovani. A esos resultados suma también el subcampeonato de la Copa de España, consolidándose como una de las grandes promesas de la tabla olímpica juvenil.

Con este 12º puesto mundial, Lucía Guardiola da un nuevo paso adelante en su trayectoria deportiva y deja muy buenas sensaciones de cara a los próximos compromisos internacionales.