ElDesmarque 06 MAY 2026 - 13:04h.

En esta edición han resultado beneficiarias las 60 federaciones deportivas actualmente inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas

Contribuir a la tecnificación del entrenamiento y aumentar el rendimiento deportivo de los deportistas, objetivos de estas ayudas

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SevillaEl Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA, número 85, de 6 de mayo de 2026) ha publicado este miércoles a resolución por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas, en régimen de concurrencia competitiva, a las Federaciones Deportivas Andaluzas para el Fomento de la Gestión, la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo (modalidad GTRD), correspondiente al ejercicio 2026.

La finalidad de esta línea de subvenciones, tal y como figura en el BOJA, es el fomento de proyectos dirigidos a mejorar la gestión y el funcionamiento de las federaciones deportivas andaluzas, así como contribuir a la tecnificación del entrenamiento y a aumentar el rendimiento deportivo de los deportistas andaluces.

En la edición de este año han resultado beneficiarias las 60 federaciones deportivas que se encuentran actualmente inscritas en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. El importe total concedido, como señala el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, asciende a 7.300.000 euros, de los cuales 3.650.000 euros se han abonado este año 2026 con carácter de anticipo a justificar y el resto se abonará en 2027, una vez justificado el total del presupuesto.

Incentivos para diversas materias

Esta línea de incentivos va dirigida a competiciones en materia de deporte en edad escolar y/o categoría absoluta o inferior (que sea superior a la edad escolar), así como la participación en éstas, de deportistas, personal técnico deportivo, jueces/árbitros y el resto del personal necesario para la adecuada realización de la actividad en Campeonatos de Andalucía u otras competiciones oficiales de ámbito autonómico, en sus distintas fases; Campeonatos de España u otras competiciones oficiales de ámbito nacional, en sus distintas fases; otras competiciones oficiales de ámbito internacional; concentraciones de ámbito autonómico de los deportistas más destacados y seleccionados previamente, incluidas en los programas de tecnificación de las federaciones; y gastos relativos a la gestión y funcionamiento de las federaciones.