La Cala Resort, sede oficial del Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2026

Redacción ElDesmarque 05 MAY 2026 - 13:31h.

El recorrido Europa de La Cala Resort, en Mijas (Málaga), acogerá del 26 al 29 de noviembre la gran final del Ladies European Tour

El torneo mantiene su apuesta por Andalucía y la Costa del Sol como escenario del mejor golf femenino europeo en el cierre de temporada

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El Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2026 ya tiene sede confirmada. La Cala Resort, en Mijas (Málaga), será el escenario del torneo que volverá a cerrar la temporada del Ladies European Tour (LET) del 26 al 29 de noviembre.

El cambio de sede mantiene, no obstante, una línea continuista en la apuesta por Andalucía y la Costa del Sol como entorno natural del torneo, reforzando el vínculo entre el Open de España femenino y uno de los destinos más reconocidos del golf europeo, tanto por la calidad de sus recorridos como por su capacidad organizativa. En este contexto, Mijas se consolida como uno de los enclaves clave del golf en la Costa del Sol, con una oferta sólida y una larga tradición vinculada a este deporte.

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El campeonato se disputará en el recorrido Europa, uno de los tres campos diseñados por Cabell B. Robinson en este reconocido complejo, un trazado que destaca por su carácter estratégico y por exigir precisión en los golpes de aproximación más que potencia desde el tee. Se trata de un campo equilibrado, donde el golpe de salida condiciona claramente las opciones en cada hoyo, debido especialmente a unos greenes bien protegidos y muy movidos, con caídas que obligan a afinar la lectura.

El Rio Ojén es parte integral del campo y su presencia en varios hoyos, junto a la variedad del recorrido con tees elevados y cambios de dirección, obliga a las jugadoras a ser muy precisas durante la vuelta, combinando hoyos donde se puede ser agresivo con otros en los que la gestión de campo será clave. En este sentido, el recorrido Europa se perfila como un escenario muy justo para una final de temporada, donde la regularidad y el control del juego suelen marcar las diferencias.

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Para Sean Corte-Real, director general de La Cala Resort, «es un orgullo ser la sede del Andalucía Costa del Sol Open de España y acoger la gran final del LET en nuestras instalaciones. Este torneo representa la excelencia del golf femenino europeo y encaja perfectamente con nuestro compromiso de ofrecer experiencias de primer nivel, tanto dentro como fuera del campo».

En cuanto al diseño, Corte-Real comentó: «El recorrido Europa supondrá un desafío muy completo para las jugadoras, donde la estrategia, la precisión y la toma de decisiones serán determinantes. Estamos convencidos de que, junto con nuestras infraestructuras y la calidad del destino, ofreceremos un escenario ideal para el cierre de temporada de un evento de esta magnitud».

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Ampliamente reconocido en la escena internacional del golf, La Cala destaca por la dimensión y el nivel de su oferta: tres campos de campeonato de 18 hoyos y un Short Course par 3 de 9 hoyos, con un total de 63 hoyos y la mayor oferta de golf integrada en un solo resort en España. A ello se suma una propuesta completa de hotel, gastronomía, wellness, real estate y estilo de vida.

De esta forma, el Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho volverá a reunir a las mejores jugadoras del circuito europeo en la lucha por el título y por cerrar la temporada en lo más alto, en una semana siempre marcada por la tensión competitiva propia de una gran final.

La edición de 2025 coronó a la francesa Nastasia Nadaud, que con 21 años se estrenó como ganadora en el circuito europeo y dio un auténtico recital en el fin de semana para convertirse así en la jugadora más joven en ganar el Open.

Con este nuevo escenario, el torneo afronta una edición que introduce un recorrido con un perfil muy definido, en el que la estrategia, la precisión y la gestión de campo marcarán las diferencias en el tramo decisivo de la temporada del golf femenino europeo.

La actualidad del Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho se puede seguir en la web openfemenino.com, la cuenta de Twitter @Openfemenino, la cuenta de Instagram @spanishopen y la página de Facebook @openfemenino.