Redacción ElDesmarque 04 MAY 2026 - 10:09h.

La regata se ha celebrado este fin de semana en aguas de La Coruña

La andaluza Nía Suardiaz abre la temporada mundial de wingfoil con victoria en Leucate

Compartir







SevillaEl windsurf andaluz también brilla en el Campeonato de España de Windsurfer, celebrado este fin de semana en aguas de La Coruña, donde el regatista olímpico ucraniano Maksim Oberemko, afincado en Andalucía y perteneciente al Real Club Náutico de La Línea, se ha proclamado campeón de España tras una competición marcada por el viento suave, la igualdad y unas condiciones muy técnicas.

La cita se resolvió finalmente con cinco pruebas, después de que este domingo no pudiera completarse ninguna por falta de viento. El comité mantuvo a la flota a la espera hasta última hora, con el tiempo límite fijado a las 15:00 horas, pero a las 14:15 horas las condiciones seguían sin estabilizarse y la jornada final tuvo que cerrarse en blanco.

PUEDE INTERESARTE La Línea, sede del Europeo de Remo de Mar y Beach Sprint 2026

Oberemko firmó una actuación sólida y regular, claves en un campeonato en el que cada punto resultó decisivo. El windsurfista del RCN de La Línea se impuso con 10 puntos, después de anotar dos segundos y dos terceros puestos, descartando un cuarto como peor resultado.

Subcampeonato de Ricardo Jiménez

El éxito andaluz se completó con el subcampeonato de España logrado por Ricardo Jiménez Zalacain, también representante del Real Club Náutico de La Línea, segundo mejor español. Ambos windsurfistas firmaron además el tercer y cuarto puesto de la clasificación absoluta, solo por detrás del italiano Andrea Marchesi y del francés Eric Belot, lo que eleva aún más el valor del resultado conseguido por la flota andaluza.

PUEDE INTERESARTE El Ferial se proclama campeón de Andalucía de Equipos Mixtos de bolo andaluz

La competición comenzó con tres pruebas en la primera jornada. Las dos primeras se disputaron con viento del noroeste de entre 6 y 7 nudos, mientras que la tercera se celebró con unos 5 nudos y mucha igualdad en barlovento, donde la flota navegó muy agrupada debido a la suavidad del viento.

El sábado se completaron dos nuevas mangas. La primera estuvo marcada por viento muy flojo y variable, con pequeños roles y diferencias de presión repartidas por el campo de regatas. La segunda fue una prueba de larga distancia disputada tras el paso de una fuerte tormenta, con un recorrido de unas 4 millas, viento también muy débil, diferencias importantes de presión por zonas y corriente considerable en barlovento. Finalmente, la manga tuvo que ser acortada por la caída del viento en la parte final.

Además de Oberemko y Jiménez Zalacain, la expedición andaluza dejó otros resultados destacados. Nacho Pérez Lago, también del RCN de La Línea, finalizó en el top 7, lastrado por un fuera de línea que le impidió pelear más arriba en la clasificación. Por su parte, Holger Klauke, del Club Náutico Fuengirola, firmó el top 9, mientras que Félix Luis Pérez logró su mejor marca en la categoría de ligeros con un top 10.