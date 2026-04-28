El Ferial se proclama campeón de Andalucía de Equipos Mixtos de bolo andaluz.

Redacción ElDesmarque 28 ABR 2026 - 10:01h.

Emoción en ambas categorías hasta las últimas raya

La Bolera El Ferial de La Caleruela acogió un campeonato de gran nivel que volvió a poner en valor el bolo andaluz como deporte tradicional y autóctono

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El Campeonato de Andalucía de Equipos Mixtos de bolo andaluz reunió a 16 equipos —10 en categoría absoluta y 6 en veteranos— en la Bolera del Ferial, en la pedanía villacarrillense de La Caleruela, en una competición que destacó por su igualdad y por el alto nivel técnico de los participantes.

La categoría absoluta centró la atención del torneo, con una clara hegemonía de los equipos de la provincia de Jaén. La representación cordobesa corrió a cargo del Club El Calonge, que participó con dos equipos, aunque su recorrido fue limitado, al caer uno en la fase previa y el otro en cuartos de final.

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Antes del inicio, cuatro equipos partían como principales favoritos al título: el Puerta de las Villas de Mogón, el Sierra Cazorla, el Club El Ferial y el propio Calonge. Sin embargo, el sorteo deparó enfrentamientos directos entre ellos desde las primeras eliminatorias, lo que marcó decisivamente el desarrollo del campeonato.

En octavos de final, el Puerta de las Villas inició su camino imponiéndose al Sierra Cazorla por 10-5 rayas y, posteriormente, protagonizó uno de los partidos más disputados del torneo al derrotar al Calonge por un ajustado 10-7. Al quedar en lados opuestos del cuadro, tanto el conjunto mogonero como El Ferial evitaban cruzarse hasta una posible final.

Las semifinales confirmaron el dominio de ambos equipos. El Ferial se impuso con claridad al Sierra de las Villas de Mogón por 8-1 rayas, mientras que el Puerta de las Villas logró idéntico resultado frente al Cazorla Puente de las Herrerías, asegurando así su presencia en la final.

En el encuentro por el tercer puesto, el Sierra de las Villas venció por 8-4 al Cazorla Puente de las Herrerías, en un partido en el que destacaron dos jóvenes promesas de la cantera mogonera, Juan López y Lucía Medina, reflejo del relevo generacional que mantiene viva esta modalidad de bolos serranos.

La final respondió a las expectativas, aunque terminó decantándose del lado del equipo anfitrión. El Ferial se impuso por 10 rayas a 5 al Puerta de las Villas, demostrando una gran solidez en los momentos decisivos. El conjunto campeón, C.D. El Ferial 1, estuvo integrado por Estrella Martín, Lorena Gómez, Ernesto Martínez y Francis Gómez. Por su parte, el subcampeón, Puerta de las Villas, formó con Loli Rodríguez, Pilar Espinosa, Antonio Castillo y Paco Espinosa.

En la categoría de veteranos, con seis equipos participantes, el título fue para el C.D. Sierra Cazorla 1 (Club Puente de las Herrerías), que se impuso en una final muy igualada al Club El Ferial por 8-7. La última raya se decidió por un solo bolo, lo que refleja la enorme competitividad del encuentro. El equipo campeón estuvo formado por María Antonia Plaza, María Muñoz, Martín Agea y Paco Juárez, mientras que el conjunto subcampeón alineó a Paqui Valiente, Cecilia Martínez, José Gómez, Antonio Fernández y Mariano Muñoz.

El tercer puesto fue para el equipo del club de Villacarrillo, que se impuso con claridad al Sierra de las Villas de Mogón por 8-0.

La entrega de medallas y trofeos contó con la presencia de José Miguel Nieto, junto a representantes municipales y del club anfitrión. Durante su intervención, el presidente federativo destacó la reciente concesión del Premio Andalucía del Deporte y agradeció la implicación del Ayuntamiento de Villacarrillo y del club organizador en la promoción de este deporte autóctono.

El campeonato volvió a poner de manifiesto la fortaleza del bolo andaluz como deporte tradicional, profundamente arraigado en el territorio, y su capacidad para combinar experiencia y juventud en un mismo escenario competitivo, garantizando así la continuidad de una práctica que forma parte del patrimonio cultural de Andalucía.