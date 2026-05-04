60 equipos escolares participan en la fase final de la quinta edición de la Liga Edúcate en el Deporte

Redacción ElDesmarque 04 MAY 2026 - 17:08h.

La Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga acoge las pruebas hasta el próximo miércoles

Se desarrollará también una actividad del programa Mentor 10, con los deportistas Emilio Martín y Juan Bautista Castilla ‘Chamba’, así como competiciones de hockey y waterpolo, con 22 clubes

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La Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga acoge hasta el próximo miércoles 6 de mayo la fase final de la Liga Edúcate en el Deporte (Liga LED), evento organizado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, que cumple su quinta edición.

Los pabellones cubiertos de la instalación deportiva malagueña, gestionada por la Empresa Púbica para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, serán la sede de la competición, junto con otros espacios del complejo, como la piscina cubierta, en el que participarán un total de 60 equipos procedentes de las ocho provincias andaluzas. La ceremonia de inauguración del evento tendrá lugar esta tarde, a partir de las 17.30, en el Hotel Sol Príncipe de Torremolinos.

La Liga Edúcate en el Deporte es un programa deportivo de competición entre equipos de centros educativos, clubes y secciones deportivas, AMPAS y otras entidades con personalidad jurídica, que desarrolla la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en colaboración con las federaciones deportivas andaluzas de baloncesto, balonmano, fútbol, voleibol y rugby. Está dirigido a alumnos de 5º y 6º de Primaria, nacidos en 2014 y 2015 (categoría alevín).

Su objetivo principal es evitar el abandono prematuro de la práctica deportiva, animando a que niños y jóvenes en edad escolar realicen deporte de forma habitual, incorporándolo a su rutina hasta la edad adulta, así como fomentar los hábitos saludables y los valores deportivos.

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Mañana martes se desarrollará la primera jornada de competición, con la disputa de los partidos de la fase de grupos de las distintas modalidades deportivas, y el miércoles tendrán lugar los partidos decisivos, en horario de mañana, en los que se decidirán los campeones. Una vez termine la parte deportiva tendrá lugar la ceremonia de clausura y entrega de trofeos, con la que se dará por finalizado el evento.

Al margen de lo competitivo, la fase final de la Liga LED pretende ser, una vez más, una fiesta del deporte y disfrute de los escolares participantes, con distintas masterclass y exhibiciones en una actividad del programa Mentor 10, con los deportistas onubenses Emilio Martín y Juan Bautista Castilla ‘Chamba’.

También se desarrollará una exhibición de fútbol freestyle, a cargo de Javi Freestyle y Paloma Freestyle; y una actividad de dinámica de grupos con Antonio Reina Chamorro. Los participantes, además, podrán disfrutar igualmente de actividades como tiro con arco, spikeball, el matar, fútbol, balonmano y baloncesto de precisión, voleibol sentado, chase tag y ultimate frisbee, unihockey, jugando al atletismo y pickleball; entre otras.

Escolares de las ocho provincias andaluzas

Por la provincia de Sevilla se han clasificado para esta fase final el Club Rugby Mairena, de Mairena del Aljarafe (Rugby mixto y femenino); Alcores Panteras, de Alcalá de Guadaíra (Voleibol); Alcores Dragones, de Alcalá de Guadaíra (Voleibol); CB Coria, de Coria del Río (Baloncesto femenino); Club Balonmano Fernando Feliú, de Gerena (Balonmano femenino); CEU San Pablo Sevilla, de Bormujos (Voleibol mixto); CB Gelves (Baloncesto mixto); y CEIP Ignacio Halcón, de Lebrika (Rugby mixto).

La provincia de Huelva estará representada por CEIP El Puntal, de Aljaraque (Rugby femenino, Fútbol sala mixto, Fútbol sala femenino y Voleibol mixto); Colegio Nuestra Señora del Carmen de Vedruna, de La Palma del Condado (Rugby femenino); CD Sordos de Huelva (Voleibol); CDP San Juan Bautista, de San Juan del Puerto (Voleibol); Club Nerva Balonmano (Balonmano femenino); Ayuntamiento de Aljaraque A y B (Fútbol sala mixto); CD Voley Playa Punta Umbría (Voleibol); CEIP José Nogales, de Valverde del Camino (Fútbol Sala femenino); Colegio Moliere de Huelva (Baloncesto mixto); y CB Gibraleón (Baloncesto femenino).

De la provincia de Cádiz llega el CD Algeciras FS (Fútbol sala femenino); CB Gades de Cádiz (Baloncesto femenino); CEIP Nuestra Señora de las Mercedes, de La Línea de la Concepción (Baloncesto mixto); Club Balonmano Linense, de la Línea de la Concepción (Balonmano mixto); y CEIP La Inmaculada, de Cádiz (Baloncesto femenino).

Málaga y su provincia contarán con la participación del CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta, de Pizarra (Voleibol); Club Voleibol Cártama (Voleibol); Los Tigretones del Bosque, de Alhaurín de la Torre (Baloncesto mixto); CD Marbella Basket (Baloncesto femenino); y Colegio La Goleta, de Málaga (Voleibol mixto).

La provincia de Córdoba estará representada por Club Balonmano Córdoba (Balonmano mixto); Colegio Almedina (Fútbol sala mixto); y CB Cordobasket (Baloncesto mixto); todos ellos de la capital cordobesa.

Desde la provincia de Jaén llegan el Santo Domingo Savio, de Jaén (Balonmano mixto y femenino); el CEPR General Castaños, de Bailén (Balonmano mixto); y el CEIP Santo Domingo Savio, de Úbeda (Rugby mixto).

Granada y su provincia estará representada por el Club Rugby Escoriones, de Armilla (Rugby femenino); Colegio Virgen de Gracia, de Granada (Fútbol sala mixto y femenino); Colegio Lux Mundi, de Cájar (Fútbol sala mixto); CF Reino de Granada, de Granada(Fútbol sala femenino); BM Base Granada, de Granada (Balonmano femenino y mixto); CEIP San Andrés, de Montejícar (Rugby mixto); y CDP Luisa de Marillac, de Granada (Rugby mixto).

Por último, de la provincia de Almería participan el CEIP El Puche, de Almería (Balonmano femenino); Colegio Internacional Sek Alborán, de El Ejido (Rugby mixto y femenino); CD Open Beach Almería (Voleibol); CDP Virgen del Mar, de Almería (Voleibol); El Toyo Basket, de Almería (Baloncesto mixto y femenino); y Carboneras (Balonmano femenino y mixto).

Además, la Fase Final de la competición va a tener a dos deportes como invitados, como son el waterpolo y el hockey, con competiciones que se celebrarán mañana martes, durante toda la jornada. En hockey participan el EEDDMM Alcalá, CEIP San Sebastián, CDH Candelaria, CH Viator, CH Benalmádena 1985, CD Málaga 91, CDH Quesada, SAFA Alcalá, Carranque Madre Asunción, CEIP Martín Gaite, CHP Benalmádena, CDH Málaga Carranque y Colegio San Estanislao de Koska, algunos de ellos presentando dos equipos.

Por su parte, en waterpolo, los clubes participantes son CN Alhambra, CW Cádiz, CW Chiclana, CW Málaga, CW Dos Hermanas, CW Algeciras, CW Sevilla, CW Marbella y UW Jerez, algunos de ellos presentando también dos equipos.

Para más información se puede consultar la página web oficial del evento: https://ligaled.deportedeandalucia.com/.