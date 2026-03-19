Redacción ElDesmarque 19 MAR 2026 - 15:05h.

El fútbol base sevillano cuenta con un modelo que va más allá de la competición

La LIGA EDUCA, tras trece temporadas, se ha consolidado como un referente en la formación integral de jóvenes futbolista

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El fútbol base sevillano cuenta con un modelo que va más allá de la competición. La LIGA EDUCA, tras trece temporadas, se ha consolidado como un referente en la formación integral de jóvenes futbolistas, apostando por valores educativos, convivencia y desarrollo personal como pilares fundamentales de su actividad.

En este contexto, el presidente de ElDesmarque, Federico Quintero, mantuvo este martes 17 de marzo un encuentro con los representantes de la LIGA EDUCA Miguel Ángel Ramírez, director de la LIGA EDUCA, y Fco. Javier Téllez, gestor de la competición donde el fundador y actual presidente de nuestro medio, pudo conocer de primera mano un proyecto que está impactando de forma muy positiva en el fútbol formativo sevillano.

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Un modelo donde el fútbol educa

La LIGA EDUCA no es una competición al uso. Su filosofía gira en torno a un principio claro: el fútbol debe ser una herramienta educativa. Para ello, ha desarrollado un reglamento propio en el que se priorizan aspectos como el respeto, la deportividad y la participación activa de todos los niños y niñas.

Lejos de centrarse exclusivamente en los resultados, la competición introduce normas específicas que fomentan el juego limpio, la inclusión y el aprendizaje. Cada partido se convierte así en una oportunidad para educar en valores, algo cada vez más necesario en el deporte base.

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La figura clave del Árbitro-Educador

Uno de los elementos diferenciales de la LIGA EDUCA es la figura del Árbitro-Educador. Más allá de impartir justicia en el terreno de juego, estos profesionales desempeñan un papel pedagógico fundamental.

Su labor no se limita a sancionar acciones, sino que también orientan, explican y ayudan a los jugadores a comprender el juego desde una perspectiva formativa. Este enfoque reduce la tensión competitiva y genera un entorno mucho más saludable para el desarrollo de los menores.

Escuelas comprometidas con la formación integral

Otro de los pilares del éxito de la LIGA EDUCA reside en las escuelas de fútbol que la integran. Coordinadores, entrenadores y familias trabajan de forma conjunta para garantizar una experiencia deportiva positiva.

En muchos casos, los entrenadores mantienen una relación cercana y familiar con los jugadores, lo que refuerza el componente educativo del proyecto. Esta implicación colectiva permite crear un entorno donde los niños y niñas no solo aprenden a jugar al fútbol, sino también a convivir, respetar y crecer como personas.

Un proyecto con impacto social

Durante el encuentro, Federico Quintero pudo conocer de primera mano el alcance de la LIGA EDUCA, que cada temporada involucra a miles de jóvenes futbolistas en Sevilla y su entorno.

Desde ElDesmarque se valora muy positivamente este tipo de iniciativas que contribuyen a mejorar el deporte base, apostando por una formación más humana y responsable. La visibilidad de proyectos como este resulta clave para seguir impulsando un modelo deportivo más sano y educativo.

La LIGA EDUCA demuestra que otra forma de competir es posible, donde ganar no es lo único importante y donde el verdadero éxito se mide en valores.