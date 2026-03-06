Redacción ElDesmarque 06 MAR 2026 - 12:42h.

La competición, que combina lo mejor del running y el fitness, comienza mañana sábado 7 de marzo en el Estadio La Cartuja de Sevilla

Cerca del 40% de los inscritos en la primera sede del evento son mujeres

Compartir







La primera edición de Liga Híbrida Andalucía, movimiento deportivo en expansión que combina lo mejor del running y el fitness, va a celebrar la primera prueba de la competición en 2026 este fin de semana en el Estadio La Cartuja, y en la que van a participar 991 atletas, lo que supone un récord de inscritos en este tipo de pruebas en una primera edición.

Una primera edición que, además de Sevilla, tendrá lugar también en otras tres sedes, Málaga, Jaén y Córdoba, y que en conjunto para toda la competición se han inscrito más de 1.400 deportistas, con cerca del 40 % de participación femenina. En el Estadio La Cartuja la participante más joven será una chica de 16 años y el de mayor edad, Alejandro Rojas Marcos, con 86 años.

PUEDE INTERESARTE El Puerto acoge la II Copa Andalucía Joaquín Sánchez Supercup con las mejores canteras de Andalucía

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, que presentó el evento el pasado mes de octubre, ha mostrado su satisfacción “porque lo que era un hermoso proyecto y una ilusión de Alejandro Rojas Marcos se ha convertido en toda una realidad y se vuelve a demostrar, una vez más, la capacidad que tenemos en Andalucía para organizar grandes eventos deportivos. Contamos con los mejores deportistas y con las mejores instalaciones para llevarlos a cabo, como este Estadio La Cartuja de Sevilla”.

La Liga Híbrida Andalucía nace con el objetivo de acercar, potenciar e impulsar el deporte híbrido en la comunidad. De hecho, más de 150 clubes de toda España van a participar, de los que el 90% proceden de diferentes puntos de la geografía andaluza. Esta modalidad fomenta hábitos de vida saludable, movimiento, superación y retos, demostrando que no hace falta ser un deportista de élite para competir en una competición.

En este proyecto hay que destacar que partió de empresas locales andaluzas de envergadura, como son Ruster, con sede en Jaén y especializada en la producción de equipamiento deportivo proveyendo a competiciones deportivas de muchas partes del mundo, y TFG, línea de centros deportivos especializados en el fitness y deporte híbrido con sede en Sevilla.

Las carreras híbridas son competiciones deportivas que combinan ejercicio funcional de alta intensidad con segmentos de carrera a pie. Este formato pone a prueba tanto la resistencia cardiovascular como la fuerza, potencia y coordinación. En ellas se alternan estaciones de ejercicios (remo, saltos, empujes de trineo, burpees, levantamientos o box jumps) con tramos de carrera y se disputan en categorías individual, dobles o por equipos. Son un punto de encuentro entre el running y el fitness funcional.

PUEDE INTERESARTE La Junta reconoce en Cádiz el talento de los deportistas andaluces en sus galardones anuales

Existen diferentes eventos que han convertido este formato en una disciplina emergente que atrae a millones de atletas ya en todo el mundo, con lo que se está posicionando como la nueva gran disciplina del fitness competitivo.

Cada vez más gimnasios y atletas se preparan específicamente para estas pruebas. Se están consolidando campeonatos internacionales y Andalucía se convierte en la primera comunidad en acoger un formato de liga en todo el mundo de esta disciplina deportiva, que cada vez tiene un mayor crecimiento.

La segunda sede de la Liga Híbrida será la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga, el 16 de mayo. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba acogerá la tercera prueba, el 26 de septiembre. Y la última sede, que será la gran final de la competición y donde se decidirán los vencedores del evento en cada categoría, será Jaén, el 24 de octubre.