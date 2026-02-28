El Puerto acoge la II Copa Andalucía Joaquín Sánchez Supercup con las mejores canteras de Andalucía

Álvaro Borrego 28 FEB 2026 - 11:52h.

Diez equipos llegados de toda Andalucía disputarán uno de los torneos más atractivos de la comunidad

Joaquín Sánchez da la clave para ganarle el derbi al Sevilla FC

Justo en la antesala del derbi, en este 28 de febrero, Día de Andalucía, El Puerto de Santa María acoge una experiencia única en la que participarán las mejores canteras de la comunidad. Las estrellas del futuro se batirán el cobre en uno de los campeonatos más atractivos del fútbol base del país. Canteras llegadas de todas las provincias andaluzas participarán este fin de semana en el II Copa Andalucía Joaquín Sánchez Supercup, con la leyenda del Real Betis como inspiración para todos aquellos pequeños que sueñan con llegar a la élite algún día.

Organizado por Youth Super Cup 2026 y con el patrocinio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Diputación Provincial de Cádiz, el torneo reunirá a diez equipos de segundo año de alevín procedentes de las canteras de los clubes más representativos de las ocho provincias andaluzas: Cádiz CF, Recreativo de Huelva, Sevilla FC, Real Betis Balompié, Séneca CF, Granada CF, Málaga CF, Linares Deportivo, UD Almería y la selección de El Puerto de Santa María, que ejercerá como anfitriona.

La competición, que se celebra entre este sábado 28 y la mañana del domingo 1 de marzo, contempla la disputa de 29 partidos, garantizando un mínimo de encuentros para todos los equipos participantes. Los resultados podrán seguirse en directo a través de la web oficial https://youthsupercup.com. Ahí encontrarán resultados actualizados, clasificaciones y estadísticas para conocer el transcurso del campeonato minuto a minuto. La entrada tendrá un precio único de 10 euros para todo el evento, siendo de libre acceso para los menores de edad siempre y cuando presenten el DNI. El torneo se celebrará en el estadio José del Cuvillo.

Más allá del aspecto deportivo, la Joaquín Sánchez SuperCup apuesta por la formación integral de los jóvenes futbolistas, fomentando valores como el respeto, el compañerismo, la disciplina y el juego limpio, en un entorno que combina competición y convivencia.

El alcalde de la ciudad, Germán Beardo, agradeció la implicación de entrenadores, equipos técnicos y familias, subrayando que “este torneo no solo proyecta la marca El Puerto y dinamiza nuestra economía con la llegada de más de 500 visitantes, sino que brinda a nuestra cantera la oportunidad de vivir una experiencia de máximo nivel competitivo, donde lo verdaderamente importante es disfrutar, aprender y crecer en valores”.