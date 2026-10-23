Ángel Cotán 23 OCT 2026 - 07:27h.

El futbolista del Deportivo habló hace escasos días con él

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José María Giménez puso punto y final a su etapa en el Atlético de Madrid tras trece años. El zaguero entendió que era el momento de abandonar el club de su vida y continuar con su propio camino en el Deportivo de A Coruña. Sin embargo, el uruguayo no se ha ido del todo del club rojiblanco y sigue muy de cerca todo lo que rodea al equipo de Diego Pablo Simeone.

Así lo ha demostrado en su última entrevista concedida a El Larguero de la Cadena SER. Allí, el zaguero aporta detalles de su última conversación con el Cholo en el Atlético y explica cómo se encuentra Julián Álvarez tras "un momento jodido".

José María Giménez, el cambio de Julián Álvarez y su charla con Simeone

El central herculino reconoce que habló esta semana con Julián Álvarez y aprecia un cambio importante en el argentino tras un verano muy complicado: "Esta semana llamé antes del partido de Stuttgart a La Araña. Está bien, pasó un momento jodido... la vida, fútbol. Se le ve implicado que es lo más importante, con ganas de revertir la situación, aceptó lo que pasó y ahora está trabajando. Como siempre trabajó. Al final es un chico que desde la humildad trabaja, se esfuerza y se sacrifica por el equipo. Se le ve. El otro día veía como corría contra el Stuttgart con uno menos y metió kilómetros en las piernitas".

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Giménez, entre risas, confiesa que ha tenido que solicitar a 'La Araña' una plaza de parking en el Metropolitano: "Hablé con él para pedirle un parking para el estadio. Claro, me voy y le tengo que pedir un parking. Yo creo que tengo me dijo. Ahora no tenemos entradas y pude conseguir en el anillo de arriba del todo para que la familia pueda ir".

Por último, el defensa uruguayo arrojó detalles de su conversación con Simeone antes de marcharse del Atlético de Madrid: "Yo tuve una conversación con el míster la temporada anterior sobre cómo iba a ser este año. Obviamente en lo futbolístico uno entiende la situación, tengo el ego suficiente para competir, no me ciega. Cuando uno ve el grupo y el equipo cómo se va formando, tiene que entender la situación de uno. Con toda la humildad del mundo me aparto porque mi momento en el Atlético de Madrid terminó. Terminó en su momento Fernando Torres, Griezmann... a mí me tocó antes, pero terminó. Uno lo acepta por más que duela y a partir de ahí proyectarse para seguir haciendo lo que uno ama que es jugar al fútbol. La vida se trata de tomar decisiones. No se equivoca el qu no lo intenta. Estoy muy feliz en el Deportivo".