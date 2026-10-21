"Me quedan dos temporadas más con el Atlético, pero A Coruña me enamoró", admite el uruguayo

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José María Giménez admite que su etapa en el Atlético de Madrid ha acabado. El central se marchó el pasado verano en calidad de cedido al RC Deportivo de A Coruña, donde se ha convertido en una pieza importante. En teoría, debería regresar en 2027 al Metropolitano, pues aún tiene contrato hasta 2029. Aún así, cree que dio "un paso al costado" y que su futuro está lejos del cuadro rojiblanco.

"Desde el momento en el que salí, está claro que el Atleti es un paso que di a un costado. La gente ya sabe que no me va a tocar volver allí, es la realidad. Por eso, cada vez que vuelva allí me va a generar unos recuerdos que para mi vida son imborrables", aseguró este miércoles en sala de prensa.

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Giménez admite que está "enamorado" de A Coruña, pero no ha querido hablar de su posible continuidad en Riazor para no ser "irrespetuoso" con el Atlético, aunque parece dejar la puerta más que abierta.

"Me quedan dos temporadas más con el Atlético, pero A Coruña me enamoró. Es increíble, preciosa. Su gente, sus calles, su ciudad, el mar. Mi familia y yo nos adaptamos súper rápido. Me fui unos días con la Selección y extrañaba A Coruña, quería volver", expresó durante su comparecencia.

José María Giménez rechazó la cláusula del miedo

El próximo sábado, el charrúa jugará por primera vez en el Metropolitano como jugador visitante. Será "un partido especial", tal y como ha admitido: "Vuelvo al estadio que prácticamente inauguré".

"Sé que me van a recibir de buena manera porque hemos establecido una relación con la gente muy bonita. Le tengo muchísimo cariño al club y a su gente, ellos a mí también. Creo que traté de devolver ese cariño a través del esfuerzo y el trabajo que siempre me caracterizó dentro de la cancha".

Giménez, además, admitió que pidió al Atlético no incluir la famosa 'cláusula del miedo' para poder jugar ante sus excompañeros: "Cuando supe que era una cesión, pedí que no hubiese esa cláusula. Yo quiero jugar todos los partidos o por lo menos estar disponible, luego el míster decide. Estoy agradecido por que me permitiesen hacerlo". manifestó.