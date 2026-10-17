Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 22:33h.

Leo Román dejó de nuevo muestras de su irregularidad

Antonio Hidalgo vuelve a señalar los errores del Dépor y explica la salida de Yeremay: "Ha pedido el cambio"

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El RC Deportivo de A Coruña se quedó con un empate 1-1 en Riazor ante el Levante después de que el gol de Bil Nsongo quedara neutralizado por el de Dani Requena en un grave error de Leo Román. El meta ibicenco sigue mostrando un rendimiento irregular durante este arranque de su etapa como deportivista con paradas imposibles y regalos injustificables mientras se lleva el apoyo de Antonio Hidalgo.

En un partido en el que los granotas apenas llegaron, Dani Requena dispuso de un disparo dentro del área que le pasó por debajo al arquero del Dépor cuando todo indicaba que la podía atrapar fácil. Una situación que le puso de nuevo en el disparadero ya que no ha terminado de convencer del todo tras su fichaje desde el Mallorca con el peso de los nueve millones de euros que pagaron por él.

Tras arrancar con un partidazo ante el Elche, Leo Román ha dejado algunos errores como en el choque ante el Sevilla con la visita a La Cerámica como el vivo ejemplo de su irregularidad. Allí falló en una mala salida que provocó el gol de Pépé pero supo entonarse y respondió con varios paradones para el triunfo final del Deportivo ante el Villarreal por 2-3.

Antonio Hidalgo da la cara por Leo Román

Por si acaso, Antonio Hidalgo quiso defenderle en la rueda de prensa tras el choque de este viernes en Riazor: "Bueno, el que más jodido está ahora mismo es él. Él sabe que esa situación la tiene que parar pero a partir de ahí, nosotros tenemos que estar cerca de él, sabiendo el tipo de portero que es, todo lo que ha demostrado. En esa situación que tú también comentas, sobre todo, por ejemplo, en la primera parte ha sacado un balón extraordinario debajo de los palos. Toca apoyarle al máximo y estar cerca de él".

Eso sí, el técnico del cuadro herculino reconoció que los errores en las áreas, como el de Leo Román o el de Asp Jensen al mandar la pelota al larguero con la portería para él, siempre cuestan caro: "Te penalizan en cualquier categoría pero es más evidente en Primera División y, sobre todo, con un partido igualado, donde los dos equipos no están lo finos que puedan estar. Cierto es que nosotros en la segunda parte hemos tenido más presencia. Las veces que hemos estado en la primera parte en campo contrario no hemos sabido, sobre todo, atacar esos intervalos que nos estaba ofreciendo el Levante pero, evidentemente, eso lo tenemos que mejorar urgentemente".