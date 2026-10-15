Pablo Sánchez 15 OCT 2026 - 12:16h.

David Mella desvela el estado actual de su rodilla tras dejar atrás la lesión: "Siempre tienes algún aviso"

El cuadro herculino abre la novena jornada en LALIGA EA SPORTS

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Antonio Hidalgo compareció antes los medios en la rueda de prensa previa al duelo frente al Levante de la noveda jornada de LALIGA EA SPORTS. El técnico del Dépor analizó varios nombres propios del equipo, entre ellos el de Yeremay. Hidalgo aplaude la mejoría que ha demostrado el canario en los últimos encuentros, pero es consciente de que aún puede dar más y que lo logrará. Le tiende la mano para lo que necesite.

"A Yeremay Hernández hay que seguir empujándole, hay que seguir estando a su lado. Él es consciente de esa mejora que ha tenido en el último partido, ese jugador desequilibrante que necesita el equipo, y él también necesita tener esas sensaciones. Es un jugador que nos da muchísimo en esas posiciones de entre líneas, de último tercio, sobre todo en el desequilibrio que nos puede dar. Él tiene que seguir empujando su límite al máximo. Yo voy a estar detrás siempre para ayudarle, darle cariño, como a todos sus compañeros, pero ese nivel es el que esperamos de él, comunicó.

La rueda de prensa de Antonio Hidalgo

Lesionados: "Lo de Zakaria tiene una complicación que os expliqué el otro día y va a estar unas semanas. Hasta que esa situación no esté resuelta del todo, no puede competir. Aubameyang va dando pasos, esa rodilla es lo que nos va a marcar cuándo va a estar disponible. Evidentemente, tenemos que tener esa dosis de paciencia e intentar recuperarlo lo antes posible."

Adama Traoré: "Ha tenido ese inconveniente de no hacer pretemporada. Poco a poco él se va encontrando mejor físicamente. Estas dos semanas que hubo de parón le han venido fenomenal, como a algún otro compañero, y poco a poco también va entendiendo lo que le pedimos".