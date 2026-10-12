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Horarios, fechas y TV de los partidos de la jornada 12 en LALIGA EA SPORTS

El balón de LALIGA
El balón de LALIGA. Curro Vallejo (LALIGA)
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LALIGA ha anunciado este jueves los horarios, fechas y televisiones de la jornada 12 de LALIGA EA SPORTS. Será la última antes del parón de selecciones que hay fijado para noviembre. Un fin de semana de fútbol que se abrirá en el Ramón Sánchez-Pizjuán y se cerrará en el Metropolitano, con partidos de máximo nivel. A continuación, todos los horarios y fechas de los encuentros.

Así las cosas, el fin de semana de fútbol estará marcada por varios partidos destacados. Sevilla y Alavés serán los encargados de abrir la fecha el viernes en el Sánchez-Pizjuán. El sábado habrá cuatro encuentros, con especial atención al Valencia-Real Madrid de Mestalla, mientras que Espanyol-Deportivo y Osasuna-Athletic completarán una jornada con duelos interesantes. El domingo se disputarán cinco partidos, entre ellos el Elche-Betis, el Real Sociedad-Rayo y el Celta-Levante. También jugarán Villarreal y Getafe, aunque todas las miradas estarán puestas en el último encuentro de la jornada, que enfrentará al Atlético de Madrid y al Barcelona en el Metropolitano.

PUEDE INTERESARTE

-Sevilla FC - Deportivo Alavés: viernes 6 de noviembre, 21:00, Ramón Sánchez-Pizjuán. DAZN en abierto.

-Málaga CF - Real Racing Club: sábado 7 de noviembre, 14:00, La Rosaleda. Movistar Plus.

-RCD Espanyol - RC Deportivo: sábado 7 de noviembre, 16:15, RCDE Stadium. DAZN.

-CA Osasuna - Athletic Club: sábado 7 de noviembre, 18:30, El Sadar. Movistar Plus.

-Valencia CF - Real Madrid: sábado 7 de noviembre, 21:00, Mestalla. DAZN.

-Elche CF - Real Betis: domingo 8 de noviembre, 14:00, Martínez Valero. DAZN.

-Real Sociedad - Rayo Vallecano: domingo 8 de noviembre, 16:15, Reale Arena. Movistar Plus.

-Celta - Levante UD: domingo 8 de noviembre, 18:30, Abanca-Balaídos. Movistar Plus.

-Villarreal CF - Getafe CF: domingo 8 de noviembre, 18:30, La Cerámica. DAZN.

-Atlético de Madrid - FC Barcelona: domingo 8 de noviembre, 21:00, Riyadh Air Metropolitano. DAZN.

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