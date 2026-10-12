Otorbi recoge con su primer gol el testigo de Mayol y reclama el sitio de la cantera en los planes de Aguirre

David Torres 12 OCT 2026 - 09:02h.

Es el jugador más joven en debutar en toda la historia del club,

Los primeros brotes verdes con Javier Aguirre sirven, de momento, para empatar (2-2)

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ValenciaDavid Otorbi se suma a la reivindicación de la cantera del Valencia CF en el estreno de Javier Aguirre. El extremo marcó el 2-2 ante el Racing de Santander, tras una buena asistencia de Javi Guerra, y estrenó su cuenta goleadora con el primer equipo. Como ya hicieron Mayol y Aimar Blázquez con Óscar Sánchez, el joven futbolista reclama protagonismo para los canteranos en una temporada en la que el club necesita respuestas desde dentro. Su gol en Santander (pudieron ser dos) le muestra a Aguirre una puerta que debe explorar tras cargarse en su once titular al propio Otorbi y a Mayol.

A los pocos minutos de salir, la pantera del Cabanyal recibía una gran asistencia de Guerra para establecer el 2-2. El joven extremo aún tuvo otra ocasión para ampliar su cuenta, pero su disparo fue desviado a córner. Con todo, su primer objetivo estaba cumplido: demostrarle a Aguirre que lo que este dice sobre los jóvenes de Paterna ("El Valencia CF tiene una gran cantera") es una verdad incuestionable.

¿Quién es David Otorbi? ya hizo historia con el Valencia CF

El gol tiene un significado especial para un futbolista que ya había entrado en la historia del Valencia CF. Otorbi se convirtió en el jugador más joven en debutar con el primer equipo en partido oficial. En agosto de 2024 también hizo historia en LALIGA al convertirse en el debutante más joven del Valencia CF en Primera División, con apenas 16 años (hace dos).

Desde entonces, su recorrido ha estado marcado por la búsqueda de oportunidades y la competencia por hacerse un hueco en la plantilla. Con Carlos Corberán contó con poco protagonismo, pero sí fue uno de los canteranos que más entró en los planes del técnico. De hecho, participó en todos los partidos de LALIGA salvo el primero, aunque eso no siempre se tradujo en minutos suficientes para dar continuidad a su progresión.

El atacante ya había vuelto a tener presencia en la dinámica del primer equipo durante esta temporada, después de que las necesidades de la plantilla le abrieran una puerta. El gol en Santander supone ahora un paso más en su crecimiento.

El Valencia CF tiene atado su futuro

El club confía en su proyección tanto es así que lo tiene atado y bien atado. El Valencia CF renovó a Otorbi en abril de 2026, una apuesta por un futbolista formado en la Academia que todavía tiene margen para crecer y consolidarse en la élite.

Su tanto ante el Racing no solo sirvió para igualar el marcador. También recordó que el talento de casa puede ofrecer soluciones al Valencia CF. Después de Mayol y Aimar Blázquez con Óscar Sánchez, Otorbi recoge el testigo en el estreno de Aguirre y vuelve a poner el foco en la cantera valencianista.