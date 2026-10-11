Alineaciones confirmadas Racing de Santander y Valencia CF para la Jornada 8 de LALIGA: Revolución Aguirre

David Torres Valencia, 11 OCT 2026 - 19:50h.

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El Racing de Santander regresa a El Sardinero casi un mes después con el objetivo de conseguir una nueva victoria en casa que haga olvidar lo antes posible los malos resultados cosechados por el equipo justo antes del parón de selecciones, con sus amargas derrotas en Barcelona (7-2) y Balaídos (5-0), y lo hace ante un Valencia en el que se estrena como técnico el mexicano Javier Aguirre, de vuelta a LaLiga tras su paso por la selección nacional.

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El once titular del Racing de Santander

Aparte de para reflexionar y despejar la mente, estas tres semanas sin fútbol doméstico han servido al técnico verdiblanco, José Alberto López, para probar algunas posibles variantes en posiciones de jugadores y en el esquema de juego, aunque no se esperaban grandes revoluciones en cuanto a nombres en el once titular. La mejor noticia para los cántabros es el regreso de Andrés Martín a una convocatoria tras recuperarse de su lesión.

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Finalmente el Racing de Santander sale con: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas; André Almeida, Prati, Canales, Iván Martín, Íñigo Vicente; y Zabiri.

El once titular del Valencia CF

Javier Aguirre afronta en El Sardinero su debut como entrenador del Valencia con la necesidad de sumar tres puntos para comenzar a cambiar la dinámica del equipo, que es colista con cuatro puntos y recuperar así la confianza que comenzó a ganar tras el corto periodo de Óscar Sánchez al frente del banquillo, tras la destitución de Carlos Corberán.

Aguirre contará con las altas médicas de los centrales César Tárrega y Mouctar Diakhaby y del atacante Arnaut Danjuma, que también viajará después de sus problemas en el tobillo. Mientras, los lesionados Rioja, Dimitri Foulquier, Copete, Umar Sadiq, Diego López y Sergi Canós continúan fuera.

El técnico mexicano ha revolucionado el once saliendo al campo con un 1-4-5-1

Finalmente, el Valencia CF de Javier Aguirre sale con: Dimitrievski; Maffeo, Diakhaby, De Haas, Gayà; Ugrinic, Guido, Pepelu, Raba, Javi Guerra y Hugo Duro.