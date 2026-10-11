Dispuesto a rebajarse el sueldo un 70%, todo lo que no sea ampliar su contrato me parecerá una patada a los valores che

Gayà habla de su futuro: "Me encantaría inaugurar el Nou Mestalla siendo el capitán del Valencia CF"

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Minutos después de que se supiera que, pese a la revolución de Aguirre, hay cosas que no cambian como la titularidad de José Luis Gayà, me puse a pensar cuando el otro día el capitán recibió la bandera fundacional por parte de la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia CF. Por momento sonó a homenaje de retirada en vida, y me niego a que así sea. Por suerte, y como era normal, minutos después el propio Gayà habló de su renovación en presente y en futuro: "Por supuesto que me gustaría ser el capitán del Valencia CF en el Nou Mestalla". Ese día en mi artículo obvié el dato que el capitán, ya en tiempos de Gourlay, estaba dispuesto a bajarse el sueldo un 70% para seguir. Lo obvié porque ya lo había publicado y, sinceramente, me da siempre un poco de pudor hablar del salario de los demás.

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El nuevo escenario con Gayà

Sé que Braulio no ha llegado para regalar nada. Es más, hasta que llegue el futuro del Nou Mestalla, al gallego le tocará lidiar con una economía de subsistencia y 'mirando hasta el último céntimo'. De ahí que el movimiento de los agentes de Gayà cuando rechazaron la ridícula oferta de Gourlay (que se bajara un 80% el sueldo) fuera lógico y empático con el club: "Nos abamos un 70%". El dinero, por tanto, no será un problema; porque al final, al menos a día de hoy, estás renovando a tu lateral titular, que no se lesiona en exceso y que te da fiabilidad en la banda.

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Pero, es que, en el caso de Gayà, hay un valor añadido que el Valencia CF y Braulio tendrán en cuenta. El de Pedreguer no es uno más. Es una leyenda de la entidad que ha estado en las malas y en las peores. Es un jugador que ha sobrepasado el césped cuando peor ha estado el club y que, teniendo ofertas mejores para salir, decidió quedarse. Para un servidor se ha ganado holgadamente que le amplíen dos años más, hasta 2029, para que se retire siendo capitán en el Nou Mestalla. Insisto, se lo ha ganado, no le están regalando nada. Y el gesto de rebajarse el sueldo es la enésima prueba de su comprensión y amor hacia el club. Por eso, todo lo que no sea ampliar su contrato me parecerá una patada a los valores valencianistas. Una decepción para un club y una afición que no anda sobrado de referentes y que necesitará toda la ayuda posible para hacer una transición tranquila hacia el Nou Mestalla. Cambiemos de casa, pero no nos dejemos atrás los recuerdos y los valores. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com