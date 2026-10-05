David Torres 05 OCT 2026 - 20:44h.

"Aguirre ha sido muy exigente desde el principio, tenemos toda la temporada por delante y estoy seguro de que vamos a mirar hacia arriba"

Braulio Vázquez y Javier Aguirre cambian el escenario con la renovación de Gayà: habrá nueva oferta

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ValenciaLa Asociación Pequeño Accionista del VCF S.A.D. ha realizado este lunes un reconocimiento al jugador y capitán del Valencia CF José Luis Gayà, que está inmerso en un proceso de renovación de su contrato ya que acaba en junio de 2027. El acto consistio en la entrega de una réplica exacta de la bandera fundacional del club del año 1924, en la última temporada en la que el Valencia CF jugará en Mestalla. Es un homenaje simbólico que recuerda a aquel 21 de septiembre de 1924, cuando se hizo entrega de la bandera del Valencia FC, hoy Valencia CF, a su capitán e imagen de la entidad, Eduardo Cubells, en el terreno de juego de Mestalla, junto a Montes. Este 5 de octubre, José Luis Gayà ha recogido el testigo.

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Al finalizar el acto, en el que estuvieron leyendas del club como Ricardo Arias, Fernando Giner o Vicente Rodríguez, Gayà atendió a los medios de comunicación:

¿Cómo has vivido este último año? Tuviste un momento complejo con el Valencia y el otro día te fuiste ovacionado pese a que el equipo iba perdiendo. La ciudad parece estar contenta contigo. ¿Cómo estás?

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La verdad es que estoy muy bien. Creo que estoy en un buen momento ahora. Después de este inicio, creo que me estoy encontrando bien, con buenas sensaciones. Al final, en una trayectoria hay momentos más difíciles, momentos más fáciles, momentos donde caen las cosas y otros donde no. Pero creo que ahora las cosas van a empezar a salir aún mejor. Tenemos toda la temporada por delante y estoy seguro de que vamos a mirar hacia adelante.

¿Qué primeras sensaciones tienes con Javier Aguirre?

Bien, la verdad que muy bien. Ha sido muy exigente desde el primer día, con los entrenamientos y demás. Al final, es un entrenador con muchísima experiencia. El otro día repasaba que han sido casi 500 partidos en LaLiga. Conoce muy bien la competición y creo que eso es muy importante. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. Tenemos ganas de afrontar el primer partido en El Sardinero, va a ser un partido especial y vamos a por ello.

¿Ha habido ya conversaciones con Braulio Vázquez, el nuevo director deportivo, sobre tu renovación? ¿Te gustaría inaugurar el Nou Mestalla siendo capitán del Valencia?

Claro que me gustaría, obviamente. Al final, Braulio creo que lo dijo en la rueda de prensa del otro día: de momento no ha habido ninguna conversación. Ahora mismo lo más importante es el equipo, que estemos todos centrados en salir de esta situación, en salir del descenso en el que nos hemos metido. Creo que todos los focos y, en mi caso, toda la energía tienen que estar en ese aspecto.

¿Te molestó o te dolió cómo el Valencia te planteó esa renovación?

Bueno, yo de mi renovación creo que ya lo he dicho. Al final, no es el momento ahora. Es el momento de sacar la situación adelante y es donde voy a poner toda mi energía, en salir de esta situación. Como dijo Braulio, ya hablaré.

¿Sigues prefiriendo ganar un título con el Valencia que diez con otro club?

Sí, obvio. Eso siempre.

¿Qué te parece el Tavernes, rival del Valencia en la Copa del Rey? Será casi un derbi.

Me he informado esta mañana. La verdad es que estoy súper contento porque está muy cerca de casa. Esperamos que la gente de Valencia lo aprecie y será un partido especial.

¿Por qué a Gayà?

Según la Asociación, "la entrega de esta bandera a un jugador en activo es un acto único. José Luis Gayà representa actualmente la imagen del club y del valencianismo. Es, sin duda, uno de los jugadores en activo del Valencia que mejor encarna ese sentimiento dentro del fútbol profesional, algo cada vez más complicado en el fútbol actual"; explican en un comunicado.

"Gayà es uno de los pocos jugadores de este tiempo que rechazó ofertas de dos equipos muy importantes de la Liga española y de Europa, dejando de ingresar cantidades muy importantes de dinero. Lo hizo por no abandonar a su equipo, el Valencia CF, poniendo siempre por delante al club, especialmente en un momento en el que esos equipos necesitaban un lateral izquierdo y Gayà era una opción destacada", añaden como formar para reconocer a Gayà "toda su valencianía. En estos tiempos, esto tiene un valor especial dentro del fútbol profesional, donde muchos jugadores permanecen solo una, dos o tres temporadas en un club. Gayà es un ejemplo para los jóvenes jugadores de la escuela que quieran sentir y representar el valencianismo"