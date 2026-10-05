David Torres 05 OCT 2026 - 15:00h.

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ValenciaEl entorno del Nou Mestalla sigue tomando forma mientras el Valencia CF encara la recta final de un proyecto que va mucho más allá del nuevo estadio. Tras conocer cómo será el polideportivo anexo al Nou Mestalla, ahora es el Ayuntamiento de València quien ultima los informes técnicos necesarios para que la instalación deportiva de Benicalap-Corts Valencianes pueda salir a licitación.

El nuevo equipamiento será uno de los elementos que acompañarán a la puesta en marcha del nuevo estadio, en un entorno que también afronta el reto de mejorar sus accesos y conexiones, como ya analizamos en los problemas y soluciones de transporte del Nou Mestalla. Ahora, el foco está puesto en el polideportivo: así avanza una obra destinada a transformar la oferta deportiva de Benicalap.

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Los últimos movimientos con el polideportivo del Nou Mestalla: dos piscinas, sala polivalente...

El Ayuntamiento de València avanza en la construcción del nuevo polideportivo de Benicalap-Corts Valencians. Tras entregar el València Club de Fútbol el proyecto de construcción de la nueva instalación deportiva, los técnicos de la corporación afrontan la última fase de informes necesarios para la licitación de la obra. Así, se da respuesta a una reivindicación vecinal que, en esta actual fase administrativa, está más cerca que nunca de convertirse en una realidad.

En este sentido, cabe recordar que la nueva instalación deportiva para los vecinos y vecinas de Benicalap contará con dos pabellones para uso deportivo, cada uno con graderío para un aforo previsto de 120 personas. Además, el polideportivo dispondrá de un módulo de piscinas climatizadas formado por dos vasos, el principal de 25x10 m para natación en calle y otro menor de 10x6m más enfocado a grupos pequeños de actividades dirigidas y matronatación. Asimismo, la instalación deportiva contará con una sala polivalente destinada a la realización de diversas actividades grupales en seco.

El parque expositivo de los restos arqueológicos, entre el polideportivo y el Nou Mestalla

En cuanto a la operatividad del edificio, el nuevo polideportivo contará con alrededor de una docena de vestuarios para los diferentes tipos de usuarios, ya sean equipos, grupos, árbitros, usuarios de la piscina o sus monitores y también para la propia plantilla del personal del centro. Además, la instalación estará dotada con estancias con finalidad de tipo logístico u operativo, zonas de espera, almacenes, cuartos técnicos destinados al uso administrativo del edificio y el despacho para botiquín de primeros auxilios.

Del mismo modo, en la parte exterior del recinto, se ubicarán dos zonas para la ubicación de pistas deportivas al aire libre, espacios ajardinados y estanciales para los usuarios. Asimismo, el complejo deportivo contará con un parque expositivo de los restos arqueológicos del antiguo Molino de la Marquesa, con acceso independiente.