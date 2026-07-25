Así será el polideportivo anexo al Nou Mestalla: el Valencia CF ya ha presentado el proyecto definitivo

David Torres 25 JUL 2026 - 10:04h.

El Ayuntamiento prepara los pliegos para sacar la obra a licitación

Así será el polideportivo anexo al Nou Mestalla: piscinas, pabellones o pistas exteriores

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ValenciaEl Ayuntamiento de Valencia, tras aprobar en abril el convenio firmado con el Valencia CF para gestionar los usos del Nou Mestalla en el futuro daba un paso definitivo para el futuro del Polideportivo Municipal Benicalap puesto que ya se remitía e el proyecto de obras para comenzar el expediente de contratación necesario para su construcción. El polideportivo lo pagó el Valencia CF, pero se encarga de su construcción el Ayuntamiento. El documento, que puedes consultar aquí explica los detalles de la obra que se tiene que licitar aunque faltaba un paso más: que el Valencia CF presentara el proyecto definitivo.

Ese paso del que ha venido informando ElDesmarque ya se ha dado. Tanto es así que el Valencia CF ha mandado el proyecto final del polideportivo con sus correspondientes rectificaciones, tal y como ha avanzado el diario Las Provincias. De esta forma, si no hay nada más que subsanar, el Ayuntamiento, con el dinero depositado por el club podrá licitarlo y comenzar a construir.

El Valencia CF ha presentado el proyecto y se están realizando los informes técnicos preceptivos previos y necesarios para la aprobación definitiva y también se trabaja en los pliegos de licitación de la obra

El Valencia CF ha presentado el proyecto y se están realizando los informes técnicos preceptivos previos y necesarios para la aprobación definitiva y también se trabaja en los pliegos de licitación de la obra. A partir de ahí, tardará no menos de un año en estar.

¿Cómo será el polideportivo anexo al Nou Mestalla?

Este Polideportivo contempla la creación de un Pabellón Deportivo colindante con la calle Dr. Nicasio Benlloch que a su vez estará dividido en dos pabellones con capacidad para 176 y 139 personas y en el que, por ejemplo, se podrá desarrollar Gimnasia Deportiva en uno de ellos y en el otro una pista de fútbol sala o similar.

El Polideportivo contempla dos pabellones, una piscina climatizada, pistas exteriores y la puesta en valor de restos arqueológicos

Asimismo, habrá una piscina climatizada con área de playa y dos vasos, la principal de 25x10 metros para natación en calle y otro menor de 10x6 más enfocado a grupos pequeños monitorizados y matronatación. También se contemplan las zonas de vestuarios y técnicas de ambos espacios.

Los restos arqueológicos, expuestos

En el exterior del Polideportivo se reserva espacio para pistas deportivas al aire libre, espacios ajardinados así como el parque expositivo de los restos arqueológicos del antiguo Molino de la Marquesa, que tendrá acceso independiente. Hay que recordar que el Valencia CF pagó esos restos y su recuperación para poder hacer el Nou Mestalla.

La Fundación Deportiva Municipal realizó una actualización del proyecto del Polideportivo para adaptarlo a las necesidades actuales y actualizar su valor, que finalmente es de 11.270.045,06€, IVA incluido, importe que equivale al presupuesto base de licitación (de la obra de construcción del polideportivo municipal. Esta cantidad fue depositada por el Valencia CF ante la Tesorería Municipal, así como el 5% correspondiente a la actuación de la puesta en valor de los restos arqueológicos y de la reconstrucción de la chimenea protegida.