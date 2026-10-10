Convocatoria del Valencia CF para Santander, la primera de Aguirre: Dos altas y Rioja fuera

David Torres Valencia, 10 OCT 2026 - 18:21h.

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Javier Aguirre ya ha realizado su primera convocatoria como entrenador del Valencia CF. El técnico mexicano ha citado a sus futbolistas para viajar a Santander y afrontar este domingo, a las 21:00 horas, su estreno en el banquillo valencianista ante el Racing. Pese a que el encuentro se disputa la noche del domingo, la expedición blanquinegra dormirá este sábado en la capital cántabra para concentrarse y hacer grupo antes de un partido importante para cambiar la dinámica del equipo.

Aguirre afrontará su debut con varias ausencias. A las bajas de larga duración de Sergi Canós y Diego López, que ha pasado por el quirófano por tercera vez, se suman las de Luis Rioja, Arnaut Danjuma y Dimitri Foulquier , que arrastran distintos problemas físicos. La evolución de los tocados ha condicionado la preparación del encuentro y las opciones de Aguirre para configurar su primer once. César Tárrega y Mouctar Diakhaby son la cara de la moneda. El técnico también ha tenido que trabajar con una plantilla condicionada por las lesiones, tal y como reflejaba la situación de los efectivos disponibles para viajar a Santander. La principal incógnita está en cómo resolver la falta de efectivos en las bandas, una circunstancia que podría llevar al mexicano a modificar el sistema en su primer partido al frente del Valencia.

La convocatoria del Valencia CF para Santander

Estos son los jugadores que ha citado Javier Aguirre para el partido contra el Racing de Santander en El Sardinero

Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Kayne Van Oevelen

Defensas: César Tárrega, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayà, Jesús Vázquez, De Haas, Íker Córdoba, Arnau Martínez y Pablo Maffeo

Centrocampistas: Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, Ryonosuke Sato, Harvey Elliott y Otorbi

Delanteros: Hugo Duro, Arnaut Danjuma, Dani Raba

Del filial: Aarón Mayol y Aimar Blázquez

Se quedan fuera: los lesionados Luis Rioja Sadiq Umar, José Copete, Foulquier y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.

Lista de convocados para el Real Racing Club de Santander – Valencia CF, partido correspondiente a la jornada 8 de LALIGA EA SPORTS 2026-2027, que se disputará el domingo, 11 de octubre de 2026 a las 21:00 horas (hora española), en El Sardinero.

Convocatoria del Valencia CF