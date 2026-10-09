Posibles alineaciones de Racing de Santander y Valencia CF para el debut de Javier Aguirre

David Torres Valencia, 09 OCT 2026 - 07:17h.

Pablo García y Zabiri, los hombres de moda en el Racing

Horarios de la jornada 8 con el Racing-Valencia CF

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El Valencia CF afronta en El Sardinero el choque correspondiente a la Jornada 8 de LALIGA, que supondrá además el estreno de Javier Aguirre en el banquillo después del parón internacional. El técnico mexicano prepara su primer partido ante un Racing de Santander que llega con la necesidad de hacerse fuerte en casa. El conjunto cántabro ya ha demostrado su potencial ofensivo esta temporada y tendrá enfrente a un Valencia que busca reaccionar tras un inicio irregular. En este contexto, las posibles alineaciones del Racing y del Valencia CF vuelven a estar marcadas por las dudas físicas, aunque la enfermería comienza a despejarse en ambos casos y el estado de los internacionales tras el parón.

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Racing de Santander: bajas, altas y posible once

El Racing llega al encuentro con Andrés Martín como principal duda, mientras que José Alberto mantiene algunas algunas incógnitas en el once y en su convocatoria. El técnico cántabro podría mantener el bloque que ha utilizado en las últimas jornadas, con Julen Agirrezabala bajo palos y una defensa formada por Mantilla, Pablo Ramón, Belocian y Jorge Salinas.

En el centro del campo, Prati e Iván Martín parten con ventaja, mientras que Sergio Canales tendría libertad por delante. En ataque, Pablo García llega especialmente reforzado después de su gran parón con la Sub-21, acompañado por Íñigo Vicente y Yassir Zabiri, el hombre de moda del fútbol español

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Con todo, el posible once del Racing sería el formado por: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas; Prati, Iván Martín; Pablo García, Canales, Íñigo Vicente; Zabiri.

Valencia CF: altas, bajas y posible once titular en El Sardinero

Aguirre recupera piezas importantes para su estreno. Guido Rodríguez y Dimitrievski ya están de vuelta tras sus compromisos internacionales y apuntan directamente al once. También están disponibles Diakhaby y Tárrega, mientras que Rioja ha trabajado parcialmente con el grupo y apura sus opciones de llegar al domingo. La enfermería valencianista empieza a vaciarse y eso le dará opciones al mexicano en su estreno. Danjuma y Rioja ya han pisado césped durante el parón, aunque su presencia sigue en el aire. Copete y Foulquier avanzan, pero todavía no apuntan a la convocatoria. Sadiq, Diego López y Canós son baja.

El posible once del Vasco Aguirre sería el formado por Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, Diakhaby o De Haas, Gayà; Guido, Pepelu, Javi Guerra; Sato, Danjuma o Rioja y Hugo Duro.