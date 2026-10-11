Los primeros brotes verdes con Javier Aguirre sirven, de momento, para empatar (2-2)

El mexicano arregló el partido con los cambios

Javier Aguirre rescata a Dani Raba del ostracismo y se lo devuelve con un gol en un minuto

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El debut del Vasco Javier Aguirre se salvó con un empate a dos goles en el que el Valencia mejoró algo en intensidad respecto al pasado con Corberán pero que sigue mostrando unas carencias preocupantes en defensa. Durante muchos minutos desapareció. Dani Raba, la gran apuesta del Vasco, abrió el marcador, el Racing encerró al Valencia y remontó gracias a Zabiri e Iván Martínez; pero el mexicano supo tutelar el choque y, con los cambios, logró el empate.

El Valencia CF se adelantó rápido. Todo parecía de ensueño. Aguirre había revolucionado su primer once titular del Valencia CF y su apuesta, Dani Raba, le daba la razón a las primeras de cambio. Un balón largo, un recorte con la izquierda y remate a placer con la derecha. Los de Mestalla ganaban en el minuto 2. Sus compañeros lo dicen: el cántabro es de los que más calidad tienen, pero era incomprensible y con Corberán no jugaba. Él no ponía todo, el entrenador de Cheste no lo veía... el caso es que estaba condenado al ostracismo y la llegada del mexicano le ha dado un giro a su vida.

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Y parecía que el giro sería completo, pero no es así. El gol de Raba hizo que el Valencia CF cediera el campo al Racing que lo aprovechó. Las pérdidas en transición y las facilidades en defensa se tradujeron en el empate racinguista en el 32. Íñigo Vicente le ponía un buen balón en profundidad y el marroquí Zabiri, una de las revelaciones de LALIGA, no perdonó.

Un nuevo giro de guión de Aguirre

Tras el paso por vestuarios, Aguirre cambió su sistema y sacó a Danjuma por Diakhaby. Quería algo más y, a los dos minutos, ya perdía. Un balón suelto en la frontal le cayó a Iván Martín que, en semi-fallo, batía a Dimitrievski (1-2). El meta no está bien y, como su defensa le ayuda poco, sufre en exceso.

Aguirre tuvo que volver a dar un cambio de guión y se la jugó con Otorbi y Elliott sentando a Dani Raba y Ugrinic y le salió bien. Con ellos y con Danjuma, el Valencia CF recuperó la iniciativa y, en una asistencia magistral de Javi Guerra David Otorbi hizo el 2-2.

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Con empate, Dimitrievski, que había estado mal en los dos primeros goles, metió una mano salvadora ante Pablo García cuando todo el Sardinero cantaba el gol.