David Torres 11 OCT 2026 - 21:08h.

Alineaciones confirmadas Racing de Santander y Valencia CF para la Jornada 8 de LALIGA: Revolución Aguirre

"El mister está tranquilo"

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ValenciaEl Valencia CF ya tiene once para el estreno de Javier Aguirre en el banquillo valencianista. La presencia de Dani Raba es una de las grandes novedades de la alineación del Valencia CF ante el Racing de Santander, una oportunidad para un futbolista que había tenido muy poco protagonismo durante la etapa de Carlos Corberán. Toni Amor, segundo entrenador del conjunto che, ha justificado la titularidad del atacante y ha explicado cómo afronta Javier Aguirre su debut al frente del equipo.

La titularidad de Raba supone una de las primeras decisiones significativas de Aguirre tras las semanas de trabajo con la plantilla. El asturiano, que apenas había tenido oportunidades con Corberán, podrá reivindicarse desde el inicio en un partido que marca el comienzo de una nueva etapa en Mestalla. El equipo llega, además, después de un periodo de preparación condicionado por las lesiones y las ausencias de los internacionales. Toni Amor, en declaraciones a DAZN, explicaba la titularidad del cántabro.

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Toni Amor explica la titularidad de Dani Raba

¿Cómo ha visto al equipo durante estas semanas de preparación?

Es difícil porque ha habido lesionados y jugadores con la selección, pero tenemos muchas ganas de jugar. Aunque han sido muchos días, algunos futbolistas no han podido entrenar por problemas físicos y otros han estado con sus selecciones. Creo que llegamos bien, en un buen momento por lo que hemos visto durante estas tres semanas, y con muchas ganas de jugar.

Sorprende la presencia de Dani Raba en el once, después de haber jugado tan poco. ¿Qué habéis visto en él?

Todos han trabajado muy bien durante la semana. Al final, hemos intentado mirar qué jugadores han estado mejor y cuáles veíamos más preparados para este partido. Dani parece que ha trabajado muy bien, se merece estar en el once y esperamos que haga un buen partido.

Tú conoces bien al míster. ¿Cómo está Javier Aguirre antes de su estreno?

Está tranquilo. Javier es una persona muy tranquila, con un equilibrio emocional bastante alto. Está intentando transmitir a los jugadores que crean en ellos, que confíen y que son capaces de hacerlo mucho mejor. Vamos a ir con lo que venga. Javier está muy tranquilo y, sobre todo, tiene muchas ganas de empezar el partido de hoy.