El uno por uno y notas del Valencia CF ante el Racing: Cuatro suspensos y un sobresaliente Otorbi en Santander

David Torres Valencia, 11 OCT 2026 - 22:57h.

Javi Guerra y Otorbi, fueron los mejores

Alineaciones confirmadas Racing de Santander y Valencia CF para la Jornada 8 de LALIGA: Revolución Aguirre

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El Valencia CF empató en el partido correspondiente a la jornada 8 de LALIGA EA Sports ante el Racing de Santander. Dani Raba, novedad en el once, adelantó al Valencia CF en el minuto 2. El Racing de Santander remontó aireando las carencias del Valencia CF pero Aguirre, con los cambios, salvó un punto gracias a un Otorbi sobresaliente.

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En ElDesmarque le ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador.

Stole Dimitrievski [5]: No acertó en el mano a mano con Zabiri en el 1-1, pero antes ya había salvado a su equipo de algún gol. En la segunda parte se come el gol de Iván Martín. Vino del parón poco fino y está lejos de su mejor punto, aunque metió una mano en el 92 que salvó al Valencia y la propia puntuación del macedonio.

Gayà [5]: Pasan los entrenadores y el capitán no cambia su rol. Fijo en el once. Cuando subió, que no fue mucho, creó peligro

De Haas [5]: Muy bien asistiendo a Dani Raba en el primer gol, peor poco acertado defendiendo a Zabiri en el 1-1

Diakhaby [4]: Amonestado. Volvía tras un mes lesionado. No estuvo brillante. Fue sustituido en el descanso

Maffeo [7]: Intensidad asegurada. El Valencia CF volcó por su lado el ataque. Quizá un poco subido de tono en las peleas. Amonestado, acabó con rampas y sustituido en el 84

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Guido Rodríguez [5]: Intenso en el pivote pero Íñigo Vicente jugó demasiado cómodo. La tarjeta en la primera mitad mermó sus posibilidades. El colegiado le perdonó la expulsión.

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Pepelu [7]: Con Guido al lado puede distribuir y juega más cómodo. Con el cambio de Diakhaby, acabó como central.

Ugrinic [3]: El suizo salvó la titularidad y Aguirre apostó por él en lugar de un extremo. Estuvo muy desaparecido. Sustituido en el 57

Javi Guerra [8]: Otro denominador común del Valencia CF de Aguirre y de sus predecesores: el de Gilet es el que tiene la chispa, la magia, el que crea. Asistió de forma magistral a Otorbi en el 2-2

Dani Raba [8]: No pudo estrenar mejor su regreso a la vida de la mano de Aguirre. Al minuto 1 ya había marcado un gran gol. Partiendo desde la izquierda demostró la calidad que tiene. Pudo marcar en la segunda parte. Sustituido en el 57

Hugo Duro [4]: Siempre pelea, pero no le llegan balones y así es imposible que marque. Y cuando la tuvo en el 93, la falló con su pierna menos buena. Los calambres y el alma le fallaron.

También jugaron:

Danjuma [6]: Salió por Diakhaby en el minuto 45. El neerlandés llegaba tocado. Lo intentó y le dio un empujón al ataque che.

David Otorbi [9]: Salió por Dani Raba en el minuto 57. Marcó un gran gol que suponía el 2-2. El mejor

Harvey Elliott [5]: Salió por Ugrinic en el minuto 57. Buenos detalles desde el principio.

Arnau Martínez [sc]: Salió por Pablo Maffeo en el minuto 84

Dieng [4]: Salió por Guerra en el minuto 84. Una regular, otra mal.

El entrenador:

Javier Aguirre [6]: De inicio en su debut como técnico che apostó por un once titular revolucionario: Con cinco en la medular incluyendo a Dani Raba. Con los cambios arregló el partido.

Al descanso sacó a Danjuma por Diakhaby, un cambio ofensivo y modificó su 1-5-4-1 para pasar a jugar 1-4-2-3-1

Con 2-1 en contra sacó a David Otorbi y Harvey Elliott, que jugó como mediapunta retrasando a Guerra al pivote y logró el empate.

Completó los cambios sentando a Guerra y Maffeo (ambos con rampas) para sacar a Arnau Martínez y Dieng.