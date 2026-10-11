Toni Amor justifica la titularidad de Dani Raba: "Él y otros"

Es su primer gol en LALIGA con el Valencia CF tras un año sin ser titular

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ValenciaEl Valencia CF de Javier Aguirre ya empieza a dejar huella antes incluso de su estreno en el banquillo. El técnico mexicano ha movido el árbol y Dani Raba es uno de los grandes beneficiados. El asturiano, que apenas había disputado ocho minutos esta temporada con Carlos Corberán, aparece en el once titular ante el Racing de Santander. Un giro radical para un futbolista que llevaba meses sin continuidad y cuyo futuro llegó a estar en el aire durante el mercado de fichajes, tanto en verano como en el invierno anterior. "Ha trabajado muy bien durante toda la semana", decía Toni Amor y, al minuto, el cántabro le devolvió la confianza con un gol de calidad. El punta remataba con la derecha desde el centro del área tras recortar con la izquierda batiendo por bajo a Agirrezabala tras recibir una buena asistencia de Justin de Haas.

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De la confianza inicial de Corberán al ostracismo

Había jugado un uno por ciento de los minutos hasta la fecha. Y es que, para encontrar la última titularidad de Dani Raba con el Valencia CF en LALIGA hay que remontarse al 20 de septiembre de 2025. Aquel día disputó algo más de una hora en la victoria por 2-0 ante el Athletic Club. Desde entonces, su protagonismo fue prácticamente nulo con Corberán, que ya le había relegado a un papel secundario durante la temporada anterior. No había marcado un gol en LALIGA todavía con los de Mestalla (el último fue con el Leganés) y aunque en Copa sí había dejado muestras de su calidad, Corberán no confiaba en él. Era un hecho

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El técnico de Cheste apostó por Raba al principio, en la primera jornada de aquel curso y el asturiano respondió con una asistencia. También fue titular en la segunda, ante Osasuna, pero la expulsión de José Luis Gayà obligó al entrenador a sustituirlo en el minuto 26. El futbolista mostró ostensiblemente su enfado por el cambio y la relación entre ambos quedó marcada por aquel episodio.

Raba volvió a ser titular ante el Athletic Club en septiembre, pero aquella fue su última presencia en un once inicial de LALIGA con Corberán. La relación ya estaba rota y desapareció de los planes del entrenador, que siempre esquivó el problema en sala de prensa. Eso e prolongó en el tiempo hasta llegar a la presente campaña con apenas ocho minutos disputados, todavía con Corberán.

Aguirre le abre una nueva oportunidad

El atacante pudo salir en el mercado de invierno y también tuvo opciones durante el pasado verano. Sin embargo, decidió esperar y seguir peleando por un sitio en Mestalla. La llegada de Aguirre cambia ahora su escenario.

El mexicano ha demostrado desde su primera alineación que está dispuesto a tomar decisiones sin mirar atrás. Raba recibe una oportunidad que parecía cerrada y podrá demostrar su valía desde el principio. También tendrá la ocasión de reivindicarse ante una afición que apenas ha podido verle jugar con continuidad. El hecho es que el cambio de entrenador le permite empezar de cero y lo hace de la mejor forma posible Después de meses a la sombra, Dani Raba vuelve a tener una puerta abierta en el Valencia CF y le da un portazo con un gran gol.