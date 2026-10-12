Fran Fuentes 12 OCT 2026 - 09:02h.

Cara y cruz con el brasileño, que se marchó enfurecido hacia vestuarios y, cuando se calmó, pidió disculpas

Cucurella se encara con el árbitro para defender a Vinícius: "Espero que si me tocan un pelo..."

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En El Chiringuito de este domingo se ha revelado una situación compleja que revela la cara y la cruz en torno a la figura de Vinicius Júnior. Y es que, por una parte, el brasileño, que protagonizó una expulsión y una posterior pérdida de papeles con el árbitro, se marchó hacia el túnel de vestuarios dejando un empujón a un empleado de LALIGA por el camino. Del mismo modo, una información exclusiva del programa desvela el perdón que el '7' madridista pidió a sus compañeros ya en vestuarios por haber recibido esa tarjeta roja.

Así lo explica todo Marcos Benito, que empieza relatando cómo sucedió el episodio ya en vestidores: "Vinicius se encuentra con sus compañeros en el vestuario y me dicen que, no de una manera organizada, sino algo natural, de manera orgánica, pide disculpas. Pide disculpas por haber dejado al equipo con uno menos durante 20 minutos de partido y les explica la acción. Les explica que fue sin ánimo de hacer daño, sin ánimo de agarrar el pelo a Saliba y que fue fruto del braseo de intentar superarle o quitarse la marca que tenía justo delante", cuenta.

Posteriormente explica lo sucedido con un coordinador de partidos de LALIGA, que estaba justo detrás del VAR, antes de las escaleras del túnel de vestuarios, cuando el brasileño salía del campo: "Es verdad que en el momento en el que se mete en el túnel del vestuario. Se la juega. Vinicius empuja a un empleado de LALIGA. Si eso lo llega a recoger el acta arbitral, estamos hablando de que a lo mejor no son dos o tres partidos. Estaba muy caliente, estaba fuera de sí, las imágenes así lo corroboran", relata el tertuliano de El Chiringuito.

Sobre la actitud del brasileño, el periodista explica que tuvo tiempo para calmarse desde la expulsión al pitido final: "Es verdad que ya en el vestuario, más calmado, a otra temperatura corporal y viendo lo que había sucedido es cuando a sus compañeros sí que se disculpa y les aclara que no había intencionalidad en esa situación", comenta.

Es entonces cuando interviene Josep Pedrerol, explicando que, aunque el '7' del Real Madrid no actúa bien, tampoco se puede someter al brasileño a una caza: "Yo creo que se equivoca Vinicius en todo, pero que vea el logotipo, pequeñito de LALIGA aquí... No podemos, de verdad, no vale tirar al plato permanentemente", anhela.

Algo por lo que otros tertulianos como Cristóbal Soria se encienden: "¿Nos imaginamos que Lamine Yamal hubiese empujado a alguien ayer en el partido ante el Getafe? Tolerancia cero con este tipo de cosas", sentencia.

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