Joaquín Anduro 12 OCT 2026 - 00:32h.

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La jornada 8 de LALIGA EA Sports que se ha disputado este fin de semana ha tenido tenido entre sus jugadas más comentadas la tarjeta roja que vio Vinicius por un tirón de pelos a Saliba que le costó un gol anulado además de la expulsión. Una decisión que provocó un enfado tremendo en el Real Madrid que derivó en que José Mourinho no saliera a hablar en sala de prensa y Josep Pedrerol ha justificado este mosqueo por disparidad de criterios arbitrales en contra del equipo blanco.

En el arranque de El Chiringuito en Cuatro, el presentador hizo un resumen de la jornada destacando esta acción durante el partido de los madridistas ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu. Sobre ella considera que la expulsión puede ser "merecida" aunque recuerda un tirón de pelos similar a Marcelo en un Real Madrid-Alavés de la 20/21 que no fue señalado como penalti.

"Seguramente mereció la expulsión pero, si comparas con otros casos, el Madrid sale perdiendo. La de Marcelo es la que los madridistas tienen en la cabeza. Que a Marcelo casi le arrancan la cabeza. Fue amarilla. Hay casos recientes también", rememoró Josep Pedrerol.

Josep Pedrerol recuerda el 'caso Negreira' y alaba al Barcelona

Además, Pedrerol también ha incidido en que el malestar del madridismo viene dado por la falta de sanciones para el Barcelona por el 'caso Negreira' que sigue sin cerrarse. Esto en contraposición con lo que sucede en la Premier League tras los 115 cargos del Manchester City a la espera de una resolución definitiva contra el conjunto citizen.

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Por último, el periodista ha alabado al Barcelona, que sigue intratable en LALIGA EA Sports con pleno de triunfos tras ganar este sábado por 3-0 al Alavés en el Camp Nou. Dos sensaciones muy distintas entre el Real Madrid y el Barça antes del Clásico aunque, en un choque así, todo puede pasar.

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