Juan Pérez 11 OCT 2026 - 22:08h.

El lateral madridista recalca su cabellera para presionar a los colegiados

Mr. Asubío explica el cambio arbitral que afecta a Vinicius y un castigo más allá del Barça: "Bien cazado"

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La cartulina roja a Vinícius Junior por agarrar del pelo a Saliba tiene debate abierto hasta saber la sanción exacta al brasileño, pero el calentón del momento no se quedó solo en las quejas del césped o la ausencia de Mourinho en sala de prensa. El carácter de Marc Cucurella es uno de esos baluartes para el conjunto blanco, y en este caso habla con propiedad, porque en decenas de partidos ha vivido escenas similares sin las mismas consecuencias.

La presión del propio Vinícius a Díaz de Mero en la victoria del Real Madrid ante el Villarreal es el punto de explosión lógico de un jugador que está lejos de su nivel, pero la frustración fue mucho más allá del brasileño. El apoyo a una de las estrellas del conjunto blanco por parte de la plantilla plasmó diferentes roles, y uno de los menos destacados fue el de Cucurella, que tiró de experiencia propia para reflejar que esa jugada la ha vivido en múltiples ocasiones.

Los compañeros de DAZN han captado el momento a la perfección donde el zurdo presiona al cuarto colegiado tras la acción demostrando que él mismo puede sufrirla en cualquier momento: "Espero que si me tocan un pelo, les saquéis la roja. Te vas al VAR", una forma de demostrar que está en el partido y que puede ganar una batalla dentro de la guerra que es en esta temporada el conseguir la victoria.

El caso es que el propio Cucurella debe recordar tanto esos partidos donde no ha pasado nada cuando le han agarrado, como la sonada sanción en la Premier League a Jack Stephens. El jugador del Southampton hizo exactamente lo mismo que Vinícius pero al internacional español, y se llevó algo más que la roja: cuatro partidos de sanción. Dos salidas para un mismo mensaje, que el caso del extremo va a tener debate a corto plazo más allá de que el español ha demostrado mucha personalidad sobre el césped.