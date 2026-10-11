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La locura de Vinicius con la afición del Real Madrid tras su roja con disculpas: "Perdón a mi equipo y afición"

La locura de Vinicius con los aficionados tras el Real Madrid-Villarreal
La locura de Vinicius con los aficionados del Real Madrid. Sergio Horas
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Uno de los protagonistas del Real Madrid-Villarreal ha sido Vinicius con una jugada en la que ha pasado de celebrar su gol abrazado a José Mourinho a ver la roja directa por un tirón de pelos a Nathan Saliba que anulaba dicho tanto. De su tremendo enfado tras la expulsión por parte de Díaz de Mera, con sus compañeros llevándoselo a vestuarios a la locura entre los aficionados madridistas a la salida del Santiago Bernabéu tal y como se puede ver en el vídeo de la parte superior de la noticia que ha captado nuestro compañero en ElDesmarque Sergio Horas. Esto también después de que el atacante pidiera perdón por su acción en redes sociales: "La alegría sigue… Perdón a mi equipo y la afición".

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