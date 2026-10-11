Competicion:
La locura de Vinicius con la afición del Real Madrid tras su roja con disculpas: "Perdón a mi equipo y afición"
Vinicius causó furor a la salida del Santiago Bernabéu
El motivo de José Mourinho para no hablar tras el Real Madrid-Villarreal mirando al Sevilla y el Clásico
Uno de los protagonistas del Real Madrid-Villarreal ha sido Vinicius con una jugada en la que ha pasado de celebrar su gol abrazado a José Mourinho a ver la roja directa por un tirón de pelos a Nathan Saliba que anulaba dicho tanto. De su tremendo enfado tras la expulsión por parte de Díaz de Mera, con sus compañeros llevándoselo a vestuarios a la locura entre los aficionados madridistas a la salida del Santiago Bernabéu tal y como se puede ver en el vídeo de la parte superior de la noticia que ha captado nuestro compañero en ElDesmarque Sergio Horas. Esto también después de que el atacante pidiera perdón por su acción en redes sociales: "La alegría sigue… Perdón a mi equipo y la afición".
- Kylian Mbappé se libra tras los silbidos iniciales por la bronca del Santiago Bernabéu a Díaz de Mera
- Mati Prats compara a Kylian Mbappé con Cristiano Ronaldo con un aviso: "No has entendido lo que significa el Real Madrid todavía"
- Joan Laporta vuelve a atizar al Real Madrid por recordar el 'caso Negreira': "Están en contra de todo y de todos"