Ángel Cotán 10 OCT 2026 - 23:07h.

El extremo se enfrenta a una posible sanción de varios partidos

Gol anulado y roja a Vinicius por un tirón de pelo con lío camino de vestuarios: puede perderse el Clásico

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La polémica está servida. El Real Madrid venció por la mínima al Villarreal CF con sufrimiento. En un choque que acabó decidiendo Yan Diomande, la expulsión de Vinicius Júnior provocó un nuevo incendio arbitral en el Bernabéu. El brasileño anotó momentáneamente el 2-0, pero rápidamente apareció el VAR para, no solo invalidar el tanto, sino también para mandar a la caseta al extremo.

La decisión de Díaz de Mera no convenció al público blanco, pues despidió al cuerpo arbitral con una sonora pitada. Una vez repetida la acción, los expertos arbitrales se mojan con la decisión del trencilla y coinciden.

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Los expertos arbitrales coinciden en la roja a Vinicius Júnior

En MARCA, González Fuertes explicó la decisión del que fuera su compañero de profesión: "Bien expulsado porque es un agarrón de pelo muy ostensible a Saliba. Es una conducta violenta por parte del delantero del Real Madrid. Y, lógicamente, el gol está bien anulado". Una opinión que va en la línea de la reflexión de Mr. Asubío.

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El colaborador de esta casa expone el hecho clave que motiva la expulsión por roja directa del brasileño: "Vini cierra su mano y tira del pelo a Saliba, continúa el ataque madridista y acaba en gol. No es gol y es roja a Vinicius. Si cierras la mano para tirar del pelo a un rival es roja".

En Carrusel Deportivo, Iturralde González expuso lo siguiente: "Agarra del pelo al jugador que puede encimar a Bellingham, así que falta es. Y a partir de ahí, debe medir la intensidad del agarrón. Como interpreta que es de una intensidad alta, roja. La expulsión es clara".

Por último, la cuenta Archivo VAR, especializada en el análisis de jugadas polémicas en nuestro fútbol, sentencia: "Intervención quirúrgica del VAR en el Santiago Bernabéu. Saliba choca contra Vinicius y el jugador brasileño le tira del pelo en la acción previa al gol. Es roja directa. Acción que está recogida en el reglamento como conducta antideportiva".