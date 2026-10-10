Joan Laporta vuelve a atizar al Real Madrid por recordar el 'caso Negreira'

Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 12:35h.

Laporta defiende que el Barça es inocente y ataca al Real Madrid

Manu Carreño, tajante con el 'Caso Negreira': "Es lo más vergonzoso del fútbol español"

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La relación entre el FC Barcelona y el Real Madrid sigue en horas bajas mientras se acerca el primer Clásico de la temporada 26/27 y Joan Laporta ha echado más leña al fuego con sus declaraciones este sábado durante un homenaje recibido en Sitges. Tras las críticas desde el equipo blanco a las actuaciones arbitrales recordando el 'caso Negreira' y tras recibir la UEFA más documentos sobre el tema por parte del propio club madridista, el presidente culé les ha acusado de "desviar la atención" ante el gran momento azulgrana.

En declaraciones recogidas por ElDesmarque, el mandatario catalán ha lanzado distintas acusaciones contra el Real Madrid, desde que mantienen el caso abierto a pesar de que "no haya nada" hasta "estar en contra de todo y en contra de todos" con respecto a los distintos estamentos deportivos. Puedes ver el discurso completo en el vídeo de la parte superior de la noticia.