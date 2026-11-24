Pablo Sánchez 24 NOV 2026 - 07:06h.

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Uno de los grandes duelos que dejó el pasado fin de semana fue el derbi entre el Sevilla y el Betis. El partido terminó en empate a uno y dejó insatisfechos a ambos equipos. Los rojiblancos porque consideran que merecieron más y los verdiblancos porque se les escapó la victoria en el tiempo de descuento. Pero, tras el encuentro, uno de los nombres más sonados fue el de Luis García Plaza. El técnico recibe elogios de todo tipo por el cambio de imagen del equipo de Nervión. También desde El Chiringuito.

Tras escuchar el discurso de Luis García antes del derbi, Cristóbal Soria dejó unas palabras de cariño hacia el míster y el cambio que se ha producido en el club.

La valoración de Cristóbal Soria

"Coincido cien por cien con todo lo que está diciendo. Él no es sevillista, correcto, pero nos ha cambiado la vida a los sevillistas, nos ha devuelto la ilusión. Hacía referencia al año pasado y ahí el problema era cuántos nos iban a meter, que no nos hicieran sangre deportivamente hablando. Todos sabíamos antes de empezar el partido que el Sevilla iba a competir y crearle 25 ocasiones de gol al Betis, es evidente que el equipo está más vivo que nunca. Solo hay que ver cómo crujió el estadio con el 1-1, se caía abajo. Una parte importante de esa ilusión que tiene el sevillismo otra vez se llama Luis García Plaza", dijo Soria.

También le llenaron de orgullo las palabras del entrenador al equipo antes de saltar al verde el pasado sábado. Decía lo siguiente: "Yo no soy sevillista, yo llevo aquí 21 partidos. Es un orgullo defender este escudo, este es un club muy grande, el puto Sevilla Fútbol Club. Es un orgullo defender este escudo, somos un club muy grande. Hemos vuelto a que toda la gente esté ilusionada con nosotros. Somos un equipo de puta madre, nos acordamos de Alfon y de Jose. Por esa gente, por nosotros y porque estais haciendo las cosas de puta madre", fueron las palabras de Luis García.

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