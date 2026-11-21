Basilio García Sevilla, 21 NOV 2026 - 20:37h.

Analizamos las actuaciones individuales de Luis García Plaza en el primer derbi sevillano del entrenador madrileño

El uno por uno del Betis y las notas de la decepción en el derbi contra el Sevilla FC

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El Sevilla FC ha arrancado un empate en los minutos finales del derbi ante el Real Betis, en un partido en el que ha tenido muchas opciones, pero en el que se ha demostrado la diferencia de calidad entre dos equipos. En intensidad y competitividad ganaron los nervionenses, pero eso no es suficiente para sacar los tres puntos ante un equipo verdiblanco que contemporizó demasiado. El punto no es malo.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los babazorros.

Odysseas (6): Infortunio en el gol, el Betis no le había probado hasta entonces. Poco después, salvó el 0-2 con una gran intervención ante Antony. La verdad es que no tuvo que intervenir a fondo.

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Juan Iglesias (7): Algo tuvo que tener de responsabilidad para que se viera al Abde más apagado de la temporada. No rehúye una pelea y eso es mucho para este Sevilla. Apunta a hombre derbi.

Andrés Castrín (6): No tuvo demasiados problemas con Aitor Ruibal y ninguno con Troy Parrott en el campo. Buenas salidas de balón y personalidad del gallego.

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Kike Salas (8): Tenía que ser él, y ya en la primera parte había avisado. No será su gol más bonito, pero sí uno de los que más recordará. Se vio pronto con una amarilla por un golpe a Aitor Ruibal. Estuvo una vez más a buen nivel, ayudando a contener lo que se pudo a Antony, tuvo la mala suerte de que el disparo del brasileño tocó en su pie para despistar a Odysseas y hacer el 0-1, pero la fortuna se la devolvió en forma de cantada de Álvaro Valles.

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Suazo (6): Sufrió mucho al principio con Antony, que mostró su mejor versión de la temporada, pero pudo contenerle y acabó creciendo en el partido hasta ser de lo mejorcito. Estrelló una pelota en el poste en la más clara del Sevilla en todo el partido.

Agoumé (4): Vio una tarjeta tempranera ‘made in’ Sánchez Martínez que lastró todo su partido. En una escaramuza con Isco rozó la segunda y Luis García Plaza no tuvo más remedio que cambiarlo. Desde que Fofana no está al nivel, ha bajado su rendimiento. Demasiado lento para este Betis.

Guridi (6): Fue la sorpresa del once y en la primera parte fue el mejor del Sevilla, aportando al centro del campo el criterio que no aportaba un mal Fofana. Fue cambiado antes de la hora de partido.

Fofana (4): El suflé ha decaído. Ha firmado tres partidos consecutivos preocupantes y urge recuperar la versión del principio o el fichaje pasará de ser jugada maestra a un nuevo bluf. Muy fallón y tomando malas decisiones. Curiosamente, cuando jugó más atrasado se aplicó mejor al partido.

Rubén Vargas (4): Otro partido mediocre del suizo, aunque pareció entregarse más que otras veces. Poco, al fin y al cabo, Estaba loco por irse a la izquierda, pero allí ofreció incluso menos cuando se marchó Félix Correia.

Félix (5): Reculó demasiado en el gol de Antony, dejándole chutar con comodidad. Raro en él, ya que su gran fortaleza es su actitud defensiva. Lo intentó, pero fue de los primeros sacrificados y se le echó de menos al sacar el balón parado durante el resto del partido.

Stassin (4): Tuvo quizás la llegada más clara del equipo, pero su disparo fue muy inocente. Jugó demasiado lejos del área para ser el ‘9’ del Sevilla. Otro partido más en el que parece más bonito que bueno.

Suplentes

Kochorashvili (5): Le dio nervio al equipo, pero madre mía, si es un especialista en el balón parado…

Ejuke (5): Pura efervescencia. Le sirve al equipo para estirarse, pero tiene tantas lagunas tácticas y pierde tanta pelota tonta… Aún así, aportó.

Isaac Romero (5): Lucha y poco más. En su línea.

Robbie Ure (4): No se enteró de la película, pero la tuvo para empatar. Sigue la mala racha de los delanteros sevillistas.

Peque (4): Pocos minutos, pero muy poca cosa.

Entrenador

Luis García Plaza (6): Saca un empate en su primer derbi cuando pintaba a derrota. No sorprendió a nadie poniendo a tres en el centro del campo, pero sí dando entrada a un Guridi que confirmó la apuesta del técnico. La verdad es que su equipo fue mejor que un Betis que es mejor, pero le falta mucho colmillo. En el achuchón final sacó un punto que sabe muy bien viendo cómo iba el partido.