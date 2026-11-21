Álvaro Borrego 21 NOV 2026 - 17:08h.

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La imagen más desoladora de Dani Ceballos: al borde de las lágrimas y mordiéndose los labios

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Más de medio millar de béticos estarán este sábado presentes en la grada visitante del Sánchez-Pizjuán. En concreto fueron 602 las entradas que el Sevilla FC cedió al Real Betis para este derbi, de ahí que redoblaran los esfuerzos para hacerse notar ante la abruma. Con un fortísimo dispositivo de seguridad, y sin apenas sevillistas a menos de medio kilómetro, los béticos llegaron a Nervión como es habitual en este tipo de partidos entre un mar de improperios y cánticos despectivos, que fueron devueltos de igual manera por los verdiblancos. Una llegada con mucha tensión.

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