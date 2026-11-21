Álvaro Borrego 21 NOV 2026 - 13:12h.

El utrerano se mostró visiblemente emocionado en las horas previas al derbi, que no podrá jugar por lesión

La afición del Betis sorprende a los jugadores en el hotel antes del derbi y se desata la locura

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Dani Ceballos vive uno de los días más difíciles desde que regresó al Real Betis Balompié. El utrerano será la gran ausencia de su equipo en el gran derbi, por culpa de unas molestias que viene arrastrando desde principios de semana. El centrocampista sufrió un problema muscular en el entrenamiento del lunes y aunque se probó el jueves para intentar llegar a tiempo, las sensaciones no fueron buenas y los servicios médicos decidieron no forzar. Aun así, el futbolista no ha querido perderse la cita y a su manera intentará poner su granito de arena. Sin ir más lejos, ha estado en la concentración junto al resto de los jugadores y acudirá con la plantilla al Sánchez-Pizjuán para ver el duelo desde la grada. Él más que nadie sabe lo que supone un partido contra el Sevilla FC, de ahí sus gestos de desolación en las horas previas al encuentro.

Las cámaras de ElDesmarque grabaron el 'dolor' del futbolista cuando los aficionados acudieron al hotel de concentración para brindar su penúltima arenga a la plantilla. Las imágenes muestran a un Dani Ceballos mordiéndose el labio y al borde de las lágrimas, sabedor de lo mucho que le habría gustado ayudar hoy desde el césped. Unas imágenes desgarradoras. Puedes verlas en el vídeo de arriba.

Sea como fuere, y aunque no pueda hacerlo desde dentro, el futbolista estará apoyando a sus compañeros como un bético más: "Duele, y mucho, no poder estar en el campo en un partido tan especial. Pero estaré desde la grada, apoyando a mis compañeros hasta el final", escribía Dani Ceballos en su cuenta de Instagram.