Álvaro Borrego 20 NOV 2026 - 13:16h.

El utrerano no jugará el derbi y tiene complicado llegar al partido contra el Slovan de Bratislava

Pellegrini: "Si me preguntan, prefiero no ganar los derbis, salir cuarto y jugar la Champions"

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Dani Ceballos no podrá estar en el derbi. El utrerano se probó este jueves y las sensaciones no fueron las esperadas, por lo que después de haberlo consensuado con los servicios médicos se ha optado por la decisión de no forzar para evitar males mayores. Este viernes no se entrenó con el resto de sus compañeros y habrá que esperar a su evolución para saber si podrá llegar a tiempo al compromiso de Champions League o la visita del Rayo Vallecano de la próxima semana. Sobre el estado físico del jugador habló este viernes el entrenador, que incluso ve difícil que pueda llegar a tiempo para la cita frente al Slovan de Bratislava.

"Ha habido distintos inconvenientes en la semana. Dani no alcanzó a recuperarse de una molestia, no era bueno forzarlo. Ojalá se recupere lo antes posible. Es difícil saber si estará para el martes, es probable que le cueste llegar, queda muy poco tiempo. Tenemos muchos partidos", espetaba el entrenador chileno sobre el estado de Dani Ceballos.

Ceballos se ejercitó el lunes y, tras hacerlo de manera específica al margen del grupo martes y miércoles, se probó ayer jueves y ya este viernes no estuvo con el resto de sus compañeros, por lo que finalmente queda descartado para el derbi.

Otro de los nombres propios de este derbi será Antony, ante una oportunidad de oro para redimirse. Manuel Pellegrini espera un buen partido del brasileño, especialmente con una mejora en la finalización: "Por supuesto que no pasa por su mejor momento, pero intenta concretar más que todo las ocasiones que ha tenido, que es lo que más le ha faltado. Un derbi siempre es buena ocasión para reivindicarse, pero no es problema de un partido. Lo importante es mantener la regularidad de acuerdo a la calidad que uno cree que tiene como jugador".