Pepe Jiménez Sevilla, 19 NOV 2026 - 19:38h.

El pasado año el derbi se tuvo que detener por lanzamiento de objetos

Pablo Fornals apunta alto: "Nos encantaría ser como ese Leicester, sería un sueño"

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Pablo Fornals no quiere sustos. El mediocampista del Betis ha concedido una entrevista en la previa del derbi en el Sánchez-Pizjuán y, más allá de lo deportivo, el centrocampista ha solicitado a todos los aficionados que acudan a Nervión que eviten repetir los incidentes vividos el pasado año, cuando la cita se detuvo por lanzamiento de objetos al césped.

Poco menos de un año después del polémico derbi vivido en el Sánchez-Pizjuán, que tuvo que detenerse por múltiples lanzamientos de objetos desde Gol Norte tras una serie de gestos de Natan y Marc Bartra, Pablo Fornals ha querido pedir a los aficionados que acudan a la cita este sábado que se viva "por favor, sin incidencias graves ni agresiones físicas".

"Que sea una fiesta dentro del césped, o una guerra dentro del césped, pero que se quede ahí, que la gente vaya al estadio a disfrutar y animar a su equipo", decía el mediocampista en su entrevista en Radio Nacional Española (RNE).

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En este sentido, Fornals insistía en que "todos entendemos que es muy importante, que es difícil, que es el eterno rival, que es tu hermano, tu cuñado, tu sobrina, tu hermana la que es del otro equipo, que las ceremonias familiares o reuniones de amigos están marcadas estos días por el partido, pero que quede en eso, en pique, en vacile, pero si puede ser, por favor, sin incidentes graves ni agresiones físicas", sentenciaba.

Los últimos incidentes en el Sevilla - Betis

Como decíamos, estas palabras llegan casi un año después de que la cita entre ambos equipos tuviese que ser detenida por múltiples lanzamientos desde la grada de Gol Norte.

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Con el Sevilla perdiendo, Marc Bartra salvó una clara acción y celebró su éxito mirando al público, algo que no gustó nada y que provocó que el enfado de los seguidores con su equipo girase radicalmente hacia el zaguero, provocando un lamentable lanzamiento de objetos que tuvo detenido el encuentro durante muchos minutos.