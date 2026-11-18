Pepe Jiménez Sevilla, 18 NOV 2026 - 14:14h.

El Betis, de verde entero, ganó 3-5 con Quique Setién y el 'EuroDerbi' también fue con la segunda equipación

El derbi se le complica a Dani Ceballos: un nuevo entrenamiento en blanco aviva las dudas

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El Betis vestirá de verde, al completo, en el Sánchez-Pizjuán. El conjunto verdiblanco, a pesar de que su primera equipación este año contaba incluso con menos tonos blancos que en otras ocasiones, ha decidido acudir al primer derbi de la temporada con su segunda camiseta, dedicada a Sandra Peña y la Semana Santa.

Con el recuerdo, por ejemplo, de aquella cita bajo las órdenes de Quique Setién en la que se consiguió vencer 3-5, el Betis acudirá este sábado al Sánchez-Pizjuán con su segunda equipación, situación contraria, por ejemplo, a la del pasado año, cuando jugó en Nervión con la primera camiseta y calzonas negras.

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En los últimos años, el Betis ha lucido en varias ocasiones su segunda equipación, como en la temporada 2023/24 (1-1), en la 22/23 (0-0), en la 20/21 (derrota, 1-0) o en el EuroDerbi, donde la camiseta mezclaba tonos verdes y negros incluidos también en las calzonas (0-2).

Cabe recordar que en la disputa alrededor de las camisetas del Betis en el Sánchez-Pizjuán se remonta a muchos años -nadie olvidará ese derbi en 2004 cuando tuvieron que ir al Benito Villamarín a buscar camisetas- pero además desde hace algunos cursos, LALIGA instaló el conocido Kit Selector, un sistema que, dados los contrastes televisivos, se encarga prácticamente de elegir la equipación de cada equipo, situación que también podría haber llevado al equipo de Manuel Pellegrini a lucir su segunda línea en Nervión.

El Betis publicó este pasado martes un tuit con un vídeo en el que aparecía la camiseta verde, acompañado del HT #ElGranDerbi, dando a entender esta situación, algo que provocó numerosas respuestas, entre ellas las que destacaban que "vamos a jugar el derbi con la camiseta más bonita que hemos tenido nunca".