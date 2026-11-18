Pepe Jiménez Sevilla, 18 NOV 2026 - 13:06h.

El guardameta se retira con 39 años y un buen número de clubes en su historial

Antonio Adán lo tiene claro: "Tener a Isco, Lo Celso y Ceballos juntos cada domingo sería una pasada"

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Antonio Adán, exguardameta de clubes como el Real Betis, el Atlético de Madrid o el Real Madrid, ha anunciado este miércoles su retirada del fútbol profesional. A sus 39 años, y tras finalizar contrato con el Esteghlal FC, el madrileño cierra una notable carrera futbolística.

La carta de despedida de Antonio Adán

"Hay sonidos que un portero aprende a reconocer sin necesidad de verlos.

El balón cuando golpea el palo. Una parada. El público cuando comienza campo. El vestuario antes de salir al campo. Y ese silencio antes del pitido inicial.

Esos sonidos me han acompañado durante toda mi carrera. Y siempre me hice la misma pregunta. ¿Cuándo llegará el momento en el que deje de escucharlos cada fin de semana? Después de pensarlo mucho, hoy quiero anunciar que dejo el fútbol profesional.

He tenido la suerte de vivir todo lo que soñaba cuando era niño. He ganado, he perdido, he llorado y he celebrado. Y sobre todo, he aprendido.

Gracias a todos los que me dieron la oportunidad. A todos los compañeros que caminaron conmigo. A los entrenadores que me enseñaron. A los clubes que fueron mi casa. Y a mi familia por estar siempre. El fútbol me lo ha dado todo.

Y aunque ya no podré escuchar esos sonidos, tengo claro que se quedarán grabados en mi memoria.

Gracias, fútbol. Ha sido un privilegio".

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El cariño de los clubes a Antonio Adán

Su publicación en Instagram ha sumado un buen número de comentarios de excompañeros como Dani Ceballos, que le decía que "te mereces siempre lo mejor. Gracias por todo amigo. Increíble tu carrera" o el ahora portero del Betis Diego Conde, que le escribía "grande Antonio! Enhorabuena por tu brillante carrera, muchos éxitos en lo que venga!".

El Atlético de Madrid también ha comentado su publicación añadiendo que "enhorabuena por tu carrera y por tantos años defendiendo la portería. Mucha suerte en tus próximos desafíos" y el Betis, por su parte, le ha dedicado un pequeño mensaje en redes sociales.