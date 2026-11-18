Pepe Jiménez Sevilla, 18 NOV 2026 - 10:40h.

Manuel Pellegrini recupera, poco a poco, a los internacionales

El plan de 96 horas del Betis con Ceballos de cara al derbi

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Dani Ceballos continúa sin ejercitarse con sus compañeros. El mediocampista del Betis, que tampoco estuvo este pasado martes, sigue sin pisar el césped y aunque no está aún descartado para la cita ante el Sevilla, sí empieza a tenerlo complicado. Manuel Pellegrini, muy atento a su evolución.

Centrado en jugar, sí o sí, en el Sánchez-Pizjuán, Dani Ceballos comenzó a trabajar en solitario desde que conoció sus pequeñas molestias e incluso ha compartido imágenes en redes sociales donde se le puede ver sin descansar.

Como decíamos, con las sesiones del jueves y del viernes aún pendientes, no se debe descartar -ni mucho menos- que Dani Ceballos esté disponible ante el Sevilla, aunque la realidad es que cada día que pasa parece más complicado.

Riquelme tampoco se ejercita con sus compañeros

De igual manera, este miércoles tampoco trabajó con sus compañeros Rodrigo Riquelme, por lo que habrá que estar igualmente atento a la evolución del extremo de cara a la cita en el Sánchez-Pizjuán.

Como comentaba la entidad verdiblanca este pasado martes, Dani Ceballos tiene unas molestias musculares -parece que no sufre rotura- y deberá reposar antes de saber si está ante el Sevilla, mientras que Rodrigo Riquelme sufre una faringitis, por lo que no debería tener problemas para jugar en el Sánchez-Pizjuán si así lo decide Manuel Pellegrini.

La última gran duda es el Cucho Hernández, atacante que continúa acumulando cargas y que espera, aunque con lo justo, poder entrar en la convocatoria de Manuel Pellegrini para ayudar a sus compañeros en el Sánchez-Pizjuán si es necesario, ya que Troy Parrott -lógico- aún no ha llegado a Sevilla y apenas tendrá un par de entrenamientos con sus compañeros antes de visitar Nervión.