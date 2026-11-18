Pepe Jiménez Sevilla, 18 NOV 2026 - 10:07h.

El delantero consiguió anotar un doblete ante la Kosovo de Muriqui

Troy Parrott ya espera el derbi Sevilla - Betis: "He oído lo mucho que se odian los dos"

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Si alguien estaba preocupado por el momento goleador de Troy Parrott, las dudas han desaparecido al instante. El delantero del Betis consiguió anotar este pasado martes un doblete con Irlanda en un encuentro en el que el ex de la liga holandesa tuvo de todo: un tanto salvado con una mano, los citados goles y hasta una pequeña charla previa a un penalti que no debe pasar desapercibida.

Porque aunque todo apuntaba a que Troy Parrott estrenaría su marcador con un tanto de cabeza, un defensor de Kosovo se encargó de sacar el balón en la línea con la mano, situación que provocó un penalti y su evidente expulsión. Llegaba, otra vez, el momento del delantero del Betis.

Troy Parrott tomó la responsabilidad de lanzar desde los once metros y, tal y como él mismo confiesa, uno de sus rivales intentó ponerle nervioso antes de tirar. "Uno de ellos me decía que tirase a la derecha", comentaba en su entrevista tras el encuentro.

La respuesta del punta del Betis fue clara: a la derecha y a la red. "Si lo tiras a la escuadra, es imposible que el portero la pare", decía entre risas tras haber conseguido el triunfo.

La ambición de Troy Parrott

En otra de sus apariciones televisivas tras el encuentro, Troy Parrott aseguró sentirse en el mejor momento de su carrera, aunque cree que aún puede crecer más. "El fútbol profesional es probablemente una de las profesiones más difíciles para triunfar. Hay muchísima gente que quiere ser futbolista, y creo que si no hubiera tenido una mentalidad más fuerte, podría haber fracasado, sí."

"Ahora estoy en el nivel al que siempre pensé que podía llegar. Creo que aún puedo alcanzar niveles más altos. Y estoy muy emocionado por ello", añadía poco después antes de coger el avión que le devuelve a Sevilla para jugar el derbi en el Sánchez-Pizjuán.