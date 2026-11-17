Pepe Jiménez Sevilla, 17 NOV 2026 - 18:56h.

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La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha publicado este martes una serie de propuestas de sanción entre las que, en varios puntos, aparece el Betis como señalado. Para la entidad verdiblanca, peticiones de hasta 35.000 euros y para un aficionado bético otros 4.000 por insultar a Lamine Yamal.

Tal y como se puede leer en el extenso escrito publicado en las últimas horas, Antiviolencia presenta "dos propuestas de sanción, una de 30.000 euros y otra de 5.000 euros, al Real Betis Balompié por deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores al no impedir la introducción y, posteriormente, la activación en la grada de numerosas bengalas y artefactos pirotécnicos con ocasión, respectivamente, de los encuentros: REAL BETIS BALOMPIÉ SAD – FC OPORTO (14/10/2026) y REAL BETIS BALOMPIÉ SAD – FEYENOORD ROTTERDAM (21/10/2026)".

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Si fuese poco, el nombre del Betis vuelve a aparecer en la zona de denuncias individuales, donde se puede leer una "propuesta de sanción de 4.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un periodo de 12 meses a un aficionado local que profirió reiterados insultos xenófobos y racistas en contra del jugador Lamine Yamal con ocasión del encuentro: REAL BETIS BALOMPIÉ SAD – FUTBOL CLUB BARCELONA (17/10/2026)".

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De igual manera, Antiviolencia ha anunciado que la cita del próximo sábado ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, tal y como se podía esperar, ha sido declarada de alto riesgo, por lo que se aplicarán todo tipo de normativas para evitar cualquier incidente, además de reforzar los diferentes equiposs de seguridad por toda la ciudad.

Por su parte, el partido entre el Real Madrid y el PSV Eindhoven, que se disputa el martes 24 de noviembre a las 21.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones, también fue calificado de alto riesgo.