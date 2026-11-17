Pepe Jiménez Sevilla, 17 NOV 2026 - 18:43h.

Entre el orgullo por el brazalete y el recuerdo de un taxista que le emocionó, el zaguero se sincera sobre su creencia en Dios

La emoción de Marc Bartra al conocer los proyectos de la Fundación del Betis: "Es un privilegio este club"

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"Justo ayer cuando llegué a Sevilla, un taxista me llevó a la ciudad deportiva y me pidió una foto". Con esa anécdota arranca Marc Bartra su última entrevista en La Chispa, en los medios oficiales de la entidad, donde el zaguero repasa su momento más pleno en el club y se abre, como pocas veces, para hablar de su fe en Dios y del vínculo con sus hijos.

Mucho más maduro que cuando llegó por primera vez, con mucha más experiencia y, posiblemente, con mucho menos miedo a mostrarse tal y como es. Marc Bartra no solo ha crecido en lo futbolístico en Sevilla, sino que también lo ha hecho como persona, como capitán y como bético. Algo que ni él mismo, casi, podía esperar.

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Como él mismo cuenta en la citada entrevista, "un taxista me llevó a la ciudad deportiva y me pidió una foto y me dio la mano y me dijo muchísimas gracias por cómo sientes el Betis. Para mí es el piropo mejor que te pueden dar, más allá de si eres un buen jugador, si no lo eres, si has jugado bien o has jugado mal, que reconozcan en ti, que amas el club, que amas el equipo, no por palabras, sino porque lo sientes así, porque lo transmites, creo que es algo que lo llevo dentro".

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"Yo he crecido con el Betis, me siento mucho mejor jugador que cuando llegué y el Betis también ha crecido estando yo dentro", añade el ahora capitán reconociendo que en su interior se ha creado "algo que quedará para siempre" y que, al menos a día de hoy, le lleva a llevar el brazalete de la entidad "en el momento más lleno de mi carrera".

El zaguero admite que esta responsabilidad llega representando a "uno de los vestuarios más profesionales de los que he encontrado, a nivel de trabajo, de querer más, de cuidarse y luego, también, a nivel humano". "Desde pequeño he llevado el brazalete en mis equipos, pero es verdad que me hace ilusión ser el capitán del Betis por todo lo que conlleva, porque esa responsabilidad es para mí un orgullo".

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La creencia y la conexión de Marc Bartra con la fe y sus hijos

Sin lugar a dudas, el momento más personal de la entrevista llega cuando Marc Bartra reconoce que "la chispa de su vida" es "desde hace ya, no hace ni un año, empecé a creer increíblemente en Dios, la chispa es Él".

"Si Él tuviese que decirnos una palabra, sería la que más aparece en la Biblia: amor", dice visiblemente emocionado el zaguero. "Yo siento que soy eso. Y viniendo de los niños, si ellos sienten que soy el mejor padre del mundo, que me quieren hasta que se les rompe el corazón, que me aman tanto, es porque saben y sienten que esa conexión de amor que tenemos va más allá de vernos más o vernos menos".

Antes de cerrar su reflexión, Bartra añade que "todo lo que no nos estamos viendo ahora, sé que en un futuro lo vamos a recuperar y de manera muy grande".