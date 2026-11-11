Jesús Borrero / Álvaro Borrego 11 NOV 2026 - 10:23h.

Héctor Bellerín también puso en valor "el impacto" que este tipo de iniciativas genera en los jugadores

Los números solidarios de la Fundación del Betis: 57.590 personas, 79 proyectos y 45 países

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La Gala de la Fundación del Real Betis volvió a contar con un amplio respaldo del club verdiblanco, contando con la presencia de Ángel Haro, presidente de la entidad; consejeros del Club; Rafael Gordillo, presidente de la Fundación; los capitanes del primer equipo Héctor Bellerín, Marc Bartra; las capitanas del Féminas María Ruiz, Lucía Méndez, Ruth Acedo, Victoria Benítez y el entrenador del equipo Marco Tamarit. Además, el exfutbolista y consejero Joaquín Sánchez y otros como Manu Fajardo, director deportivo, Álvaro Ladrón, secretario técnico, o Adrián San Miguel, también quisieron acompañar a la Fundación verdiblanca esta noche tan especial.

Un año más, los Fichajes Estrella de la Fundación protagonizaron el momento más divertido de la noche. Alba, Bruno, Jesús, Paola, Ryan y Rubén subieron al escenario junto con Rafael Gordillo, Marc Bartra y Héctor Bellerín. Tras mostrar un vídeo de los mejores momentos de este proyecto de la Fundación que busca dar esperanza a niños y niñas que están pasando por un proceso de enfermedad grave, los jugadores y el presidente de la Fundación recordaron anécdotas vividas con estos pequeños. “Es uno de los proyectos que más nos emociona”, afirmaba Rafael Gordillo.

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Mucho más emotivo fue el discurso de Marc Bartra, casi emocionado al valorar todo lo que está haciendo la entidad: "Verlos a ellos es saber que va pasando el tiempo. Veo a Alta súper grande, súper mayor, a Ryan también, a Paola le tengo un cariño especial... Me emociona muchísimo lo que hacéis y lo que hace la Fundación no solo para ellos, sino para todos los niños que hay fuera de España, en especial para unos chicos de África a los que la Fundación ayudó a tener más facilidades. Es un privilegio formar parte de este club por cosas así también".

Igualmente agradecido se mostró Héctor Bellerín, quien puso en valor todo lo que hace la Fundación: "Es una ilusión ver cómo crecen y cómo están. Es muy apasionante este proyecto, siempre hablo con Gordillo de esto y sé que se emociona. Es una realidad que esto es algo que hacemos por la sociedad pero también tiene un impacto muy grande en nosotros. Es algo muy bonito el transmitir ese amor y compartir. Para nosotros es un orgullo que esto se siga haciendo y la verdad que nos llena".