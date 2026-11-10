Álvaro Borrego 10 NOV 2026 - 12:36h.

El entrenador ha explicado las razones por las que dejó a Lo Celso fuera de la convocatoria contra el Elche

Pellegrini apuesta por Rodrigo Marina para la Copa del Rey

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Manuel Pellegrini ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al Navalcarnero - Real Betis de la primera ronda de Copa del Rey. Entre otros muchos asuntos, y como era de esperar, el técnico ha sido cuestionado por la ausencia de Gio Lo Celso en la convocatoria contra el Elche, que obedecía a una decisión técnica. El entrenador chileno, que siempre ha destacado por su gestión de vestuarios, ha argumentado qué espera del argentino, quien este jueves tendrá una oportunidad de resarcirse en el torneo copero.

"Sin ningún tipo de problemas. Son 25 jugadores y mi labor es elegir a los mejores. En estos momentos, para el Elche, consideré que había otros en mejor momento. No pasa de ahí. Mañana veremos los citados y el once inicial", argumentaba Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al duelo copero.

En este sentido, el chileno insistía en que "no ha pasado nada, de ningún tipo. No hay problemas. Entendía que había jugadores que habían entrenado mejor"

Hasta la fecha Gio Lo Celso solo ha podido participar en cuatro partidos esta temporada. El argentino se lesionó en verano y no reapareció hasta mediados de septiembre, en Villarreal. Luego encadenó cuatro partidos seguidos sin minutos hasta que llegó su primera gran tarde del curso. Contra el FC Barcelona firmó una actuación memorable, con una asistencia quirúrgica a Ez Abde, otra al Cucho Hernández -que no acertó en el mano a mano con Joan García- y aquel gol anulado de manera cuando menos polémica. Manuel Pellegrini premió su paso al frente y le dio regularidad con minutos tanto en la Champions con el Feyenoord como contra el Celta de Vigo, pero de repente volvió a desaparecer de las alineaciones.

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No jugó un solo minuto contra el Málaga, se quedó en el banquillo frente al Borussia de Dortmund y ni siquiera fue convocado el fin de semana pasado para la cita de Elche. Situaciones que avivaron la polémica, de ahí que Manuel Pellegrini se haya encargado de dar explicaciones este martes. Conviene recordar que Gio Lo Celso cumplirá 31 años el próximo mes de abril y todavía tiene contrato hasta junio de 2028, aunque muy posiblemente volverá a ser uno de los nombres propios en el próximo mercado invernal.