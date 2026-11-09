Álvaro Borrego 09 NOV 2026 - 19:46h.

El extremo coreó el nombre del entrenador justo antes de entrar al vestuario

El Betis mantiene su hoja de ruta con las renovaciones de Marc Bartra y Héctor Bellerín

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Manuel Pellegrini sigue siendo el faro y guía de este Real Betis. El equipo continúa firmando los mejores números de su historia en un inicio de campeonato, lo que permite al equipo conservar su posición de privilegio y fantasear con lograr por segundo año consecutivo una clasificación para la próxima edición de la Champions League. La plantilla sigue aspirando a lo más alto en las tres competiciones y parte del mérito le corresponde al entrenador, que mantiene a prácticamente todos los jugadores metidos en la rueda. Uno de los que más ha crecido de la mano del 'Ingeniero' es Ez Abde, sin lugar a dudas el máximo exponente del club. El futbolista más decisivo, pero también el que mayor valor de mercado posee, de ahí que su nombre esté constantemente en el escaparate.

La lesión sufrida antes del Mundial probablemente impidió su salida del Real Betis, que deportivamente está 'agradeciendo' ese condicionante. El marroquí suma cuatro goles y una asistencia, convirtiéndole en el mejor argumento ofensivo del equipo. Sobre el campo emerge un Ez Abde decisivo, pero sobre todo más maduro y acertado en la toma de decisiones. Algo que posiblemente no habría llegado sin la confianza de Manuel Pellegrini, quien no dudó del extremo ni siquiera en los momentos en los que más dudas llegó a sembrar. De hecho el entrenador fue clave para la continuidad del futbolista. "El míster me dijo que me quedase y pues me quedé, le estaré eternamente agradecido", llegó a reconocer el africano en una rueda de prensa.

Esa simbiosis entre ambos se refleja en cada comparecencia o entrevista, pero también de puertas hacia adentro. Sin ir más lejos, y en plena rumorología con el futuro del entrenador, el propio Ez Abde celebró este domingo el triunfo del Betis en Elche haciendo suyo el "Manuel, Manuel, Manuel Pellegrini" que se suele cantar desde las gradas de La Cartuja, dejando todavía más claro si cabe la importancia del técnico para el vestuario. Se puede apreciar en el minuto 00:11 del vídeo publicado por el club.