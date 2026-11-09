Pepe Jiménez Sevilla, 09 NOV 2026 - 17:40h.

Tras 12 jornadas, eso sí, la diferencia era menor entre Betis (20) y Sevilla (16)

Empieza el derbi para Luis García Plaza: "Quiero vivirlo y verlo en nuestro estadio"

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En una ciudad tan sumamente dual como es Sevilla es inevitable, sea cual sea el momento de cada equipo, que se mire al vecino día a día. Con los sevillistas en el mejor momento de su historia, los del Betis aún miraban con recelo lo que se vivía en Nervión y ahora, con los de Manuel Pellegrini prácticamente imparables, el guión se gira de manera radical. Con la llegada del derbi, con ese "cualquier cosa puede ocurrir", ambos conjuntos se miran cara a cara... pero con una diferencia incluso superior a la del pasado año.

Porque el Betis llegó al Sánchez-Pizjuán la pasada temporada en la jornada 14, como quinto clasificado y tras haber sumado 21 puntos; los de Matías Almeyda -por entonces- estaban undécimos con 16 dígitos, es decir, cinco menos que su máximo rival.

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El derbi en esta ocasión llegará justo una jornada antes y lo hará con tres puntos de diferencia respecto al pasado año. El Betis suma tras su victoria ante el Elche 26 puntos y el Sevilla, tras empatar ante el Alavés, acumula 18, por lo que cuenta con ocho menos que los de La Cartuja.

El Betis podría marcar serias diferencias tras el derbi en el Sánchez-Pizjuán

A pesar de la mejoría -mínima al menos en puntos- del Sevilla respecto al año pasado, la realidad es que el Betis ha dado un importante paso adelante en la máxima categoría nacional y si vence en el Sánchez-Pizjuán podría poner un trecho de 12 puntos de diferencia entre ambos.

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Para entender lo que esto significa deberíamos remontarnos al último derbi, ya en la segunda vuelta, al que llegó el Betis con 13 puntos respecto al Sevilla, es decir, solo uno más de los que marcaría ahora si consigue ganar en Nervión.

La comparación de Betis y Sevilla respecto al pasado año

Si miramos únicamente los encuentros disputados, el Betis este año suma seis puntos más (26) que el pasado curso a estas alturas (20), que además se encontraba peor clasificado -era quinto- y tenía al tercero a seis puntos (Villarreal). Este año está cuarto y el siguiente escalón, el Atleti, está solo a dos.

Respecto a los de Luis García Plaza, el Sevilla sumaba tras 12 jornadas el pasado año 16 puntos, solo dos menos que ahora. Se encontraba noveno clasificado y estaba a cuatro puntos del quinto -el Betis-, quedándose este año como sexto clasificado a cuatro del quinto, la Real Sociedad.

En la jornada previa al primer derbi del año pasado, el Betis empató ante el Girona (1-1) y el Sevilla perdió ante el Espanyol (2-1), por lo que ambos consideran que este curso llegan mejor a este primer encuentro de máxima rivalidad... aunque la diferencia sea mayor entre los dos.