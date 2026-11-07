García Plaza detecta cuál es el principal problema a corregir en su Sevilla

Álvaro Borrego 07 NOV 2026 - 14:28h.

El entrenador echa en falta un perfil distinto, alguien que dé luz en zona de tres cuartos, y sobre todo la "efectividad" de los atacantes que le está impidiendo "sacar rendimiento" a los buenos momentos del equipo

Luis García Plaza y una conversación con Fofana para definir su posición: "Se va a recuperar"

Compartir







Al Sevilla FC se le apagó la luz. La falta de efectividad arriba volvió a ser el principal talón de Aquiles del equipo, que dispuso de ocasiones para haber sacado algo más que un empate. Una tesitura similar a la de Getafe, donde tuvieron opciones de sobra para haber amarrado la victoria antes del descanso. Lo visto ante el Alavés sigue dejando en evidencia el principal problema de la plantilla, a la que le falta un futbolista distinto en zona de tres cuartos, capaz de inventar cosas distintas o al menos alguien con capacidad de arrojar algo distinto en momentos de presión. Este viernes el equipo volvió a ser condenado por la falta de pólvora, diagnóstico que reconoce el propio entrenador. Y estas fueron sus reflexiones sobre los problemas del plantel arriba.

Le hace falta alguien que encienda la luz: "Nos ha faltado un jugador que a lo mejor sea capaz de cambiar. Hemos tenido un penalti también para marcar. Que al final esas son las ocasiones más claras. Si hubiéramos marcado el penalti, yo creo que estábamos cerca. Y nos ha faltado también estar acertados en las ocasiones que hemos tenido. Es que tampoco podemos generar 20 ocasiones de gol. Aunque generes cinco o seis claras, lo normal es marcar. Pero no ha sido. Puede ser, puede ser. Ya se iba cayendo Félix Correia físicamente, ha salido Alfon; se iba cayendo Rubén Vargas, ha salido Chidera Ejuke, que terminó 90 minutos el otro día y estaba muy cansado, y ha recuperado y le queríamos fresco para ese rato. Y ni Lucas Stassin, ni Isaac Romero, ni Robbie Ure han estado acertados en el gol. Sí en otras facetas, pero no en el gol".

García Plaza volvía a insistir. Le falta un perfil distinto arriba: "Sí, lleva razón, sí. Lleva razón. Me parece un análisis correcto. Me parece un análisis correcto lo que ha dicho".

Problemas de efectividad: "Creo que en la segunda parte merecemos ganar sobrados, además, y en la primera tienes el penalti. Nos ha costado un poco al principio, pero lo que digo siempre: no es fácil ser muy superior todo el partido. Ha habido 20 minutos igualados, no hemos sido peores, simplemente igualados. Y hemos tenido la acción del penalti y en la segunda parte creo que hemos sido muy merecedores de la victoria. Pero esto se trata de meterla en la portería y es así. Creo que otros partidos hemos ganado no generando tanto como hoy. Hemos generado mucho, mucho, mucho. Un caudal de estar todo el rato allí. Ellos han llegado una vez en toda la segunda parte y nos ha faltado meterla, nada más. Es así. Yo creo que... ¿Quién es el mejor jugador del partido? Sivera, ¿no? Pues se dice todo."

Qué le exige García Plaza a los delanteros: "Los delanteros lo que tienen que hacer es seguir trabajando y seguir peleando y seguir buscando la del gol. No hay otra manera. Por ejemplo el otro día en Getafe es imposible marcar en la segunda parte. Si no llegamos en la segunda parte, no tiramos a portería en la segunda parte, es imposible marcar. Pero la primera parte sí que llegamos y marcamos. Y hoy hemos llegado. Entonces, son cosas diferentes. Hoy, la verdad es que no han estado acertados. A veces es un delantero, a veces es un mediapunta, a veces es un banda. Pues nos ha faltado ahí claridad. Pero hemos creado situaciones de gol. Es así. Bueno, portería a cero. Si seguimos en esa línea, hay que esperar que la gente de arriba vuelva a encontrar su sitio. Y quitando el otro día lo dije con el Getafe, que no creamos nada en la segunda parte... Y yo creo que mi resumen de la rueda de prensa del otro día es este, el que dijiste tú: no le estamos sacando rendimiento a todos los buenos momentos del equipo. Ese es el resumen. El otro día la segunda parte es muy mala, pero la primera tienes que irte 0-2 o 0-3. Y hoy en la segunda parte tienes que marcar uno, por lo menos. Ese es un poquito el déficit que yo le encuentro. El déficit, yendo sextos o séptimos u octavos, me da igual cómo vayamos."